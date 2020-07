Burgdorf

Ein Feuer in der Innenstadt von Burgdorf hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei ausgelöst. Auf dem nur schwer zugänglichen und völlig zugewachsenen Gelände der ehemaligen Gärtnerei Michelsen zwischen Bahnhofstraße, Rolandstraße und historischem Friedhof brannte ein ehemaliger Lagerschuppen vollständig aus. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen und verfolgten die Löscharbeiten.

Zur Galerie Ein großes Aufgebot der Feuerwehr kann gegen die Flammen nichts ausrichten. Der Schuppen der ehemaligen Gärtnerei Michelsen direkt neben dem historischen Friedhof in der Innenstadt von Burgdorf brennt bis auf die Grundmauern nieder.

Bei der Feuerwehr ging der Alarm gegen 21.30 Uhr ein. Zu diesem Zeitpunkt ging die Leitstelle von einem Dachstuhlbrand aus. Einsatzkräfte fast aller Ortsfeuerwehren – außer Ramlingen und Hülptingsen – rückten aus. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, herrschte zunächst ein großes Durcheinander, weil niemand recht sagen konnte, wie die Brandbekämpfer an die bereits hoch in den Himmel schlagenden Flammen herankommen sollten. Es bildeten sich mehrere Löschtrupps, die dem Feuer vom Hof eines Taxenfuhrparks an der Rolandstraße, vom Hinterhof der ehemaligen Diskothek Black Horse und sogar vom historischen Friedhof zu Leibe rückten.

Blick von der Rolandstraße: Die Flammen schlagen hoch in den Himmel. Quelle: Joachim Dege

Erst als die Löscharbeiten längst im Gange waren, sperrte die Polizei die Bahnhofstraße für den Verkehr. Von der Hochbrücke aus Richtung Westen kommend zwängten sich weiter Autofahrer an Feuerwehrfahrzeugen vorbei in die Marktstraße. Auf den Straßen verfolgten zahlreiche Schaulustige den Einsatz der Feuerwehr.

Niemand am Einsatzort vermag bislang zu sagen, was das Feuer in dem gemauerten, leer stehenden Lagerschuppen der früheren Gärtnerei Michaelsen verursacht hat. Menschen kamen bei dem Brand, soweit bisher bekannt ist, nicht zu Schaden.

Von Joachim Dege