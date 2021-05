Dachtmissen

Nach dem Brand eines Hochsitzes in Dachtmissen hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise auf das Entstehen des Feuers geben können. Demnach hatte am Mittwoch gegen 21.45 Uhr ein Jäger beobachtet, dass der Hochsitz in einem Jagdrevier an der Salzstraße in Flammen stand, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ihren Angaben zufolge gibt es noch keine Erkenntnisse, weshalb die 1,50 mal 1,50 Meter große Kanzel auf dem knapp vier Meter hohen Hochsitz in Brand geriet. Die Kanzel ist nicht mehr nutzbar, sie brannte vollständig aus. Den Schaden schätzt der Jagdpächter auf 1500 Euro.

Erst zu Beginn dieses Monats hatten Mitglieder der Jägerschaft Burgdorf beklagt, dass sie sich nach dem Abschuss einer jungen Wölfin im Burgdorfer Holz bedroht und diffamiert sehen. Jägerschaftvorsitzende Hans-Otto Thiele kündigte rechtliche Schritte an, nachdem Unbekannte unter anderem Hochsitze beschädigt oder Jägern mit Gewalt gedroht hatten.

Zeugenhinweise zu dem Brand nehmen die Polizeibeamten unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 entgegen.

Von Antje Bismark