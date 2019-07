Burgdorf

Nur für einen kurzen Augenblick hat die Betreuerin eines zehnjährigen Jungen am Mittwoch gegen 12.40 Uhr den Autoschlüssel auf den Beifahrersitz gelegt. Dann stieg sie aus und ging um das Fahrzeug herum. In diesem Moment verriegelte das Kind, das eine Behinderung hat, die Türen – und konnte sie nach Aussage eines Polizeisprechers nicht mehr selbst öffnen.

Die Betreuerin alarmierte sofort die Polizei und Feuerwehr. „Als wir an der Einsatzstelle an der Marktstraße ankamen, saß das Kind höchstens zwei Minuten in dem Wagen“, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge versuchten die Rettungskräfte noch, das Fahrzeug mit Hilfsmitteln zu öffnen. Als dies nicht gelang, schlugen Feuerwehrleute eine hintere Seitenscheibe ein. Sie gelangten in das Fahrzeug und konnten den Wagen öffnen. Das Kind blieb unverletzt. „Das war keine Absicht, sondern ein Notfall“, betonte der Polizeisprecher und fügte hinzu, die Betreuerin habe sofort und richtig reagiert.

Gegen 13.30 Uhr endete der Einsatz, zu dem die Ortsfeuerwehr Burgdorf nach Aussage von Ortsbrandmeister Florian Bethmann mit vier Fahrzeugen und elf Mitgliedern ausgerückt war.

Lesen Sie auch:

Kind bei Hitze im Auto gelassen: Darf man die Scheibe einschlagen?

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Antje Bismark