Burgdorf

Insgesamt 372 Mitglieder zählt die Stadtfeuerwehr Burgdorf – sie kümmern sich ehrenamtlich um den Brandschutz oder helfen, wenn Erkrankte aus ihren Wohnungen geholt oder Kraftstoff abgebunden werden muss. Im Interview spricht Stadtbrandmeister Dennis Frederik Heuer über Probleme und Ziele bei der Ausstattung.

Chip- und Rohstoffmangel schränken viele Unternehmen in der Produktion ein. Merken Sie dies auch bei der Ausrüstung?

Ja. Wir haben je ein Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Heeßel und Ramlingen-Ehlershausen bestellt, für die Lieferung müssen wir inzwischen mit mehr als zwei Jahren Lieferzeit rechnen. Manche Hersteller geben wegen des Chipmangels und der fehlenden Rohstoffe gar keine Angebote mehr ab oder nehmen Aufträge an. Hinzu kommt die Nachbestellungen für die Feuerwehren im Ahrtal. Die Bücher sind voll, die Preise steigen – zum Teil um zehn Prozent in sechs Monaten und das ist bei einem Auto von 300.000 Euro eine stattliche Summe.

Zur Ausstattung gehören auch die Feuerwehrhäuser. Rechnen Sie in Schillerslage mit einem Baubeginn im nächsten Jahr?

Der ist für März 2022 geplant, nach jahrelanger Diskussion geht es hoffentlich an. Dann kommt Hülptingsen, wo die Gespräche über das Grundstück laufen. Dort können wir schnell bauen, weil wir die Pläne aus Schillerslage adaptieren. Aber auch Weferlingsen ist an der Grenze der Kapazität. Die Ortsfeuerwehr erhält 2025 ein neues Fahrzeug, doch das Gerätehaus passt dafür nicht. Ich hoffe, dass die Investitionen so umgesetzt werden, wie wir es jetzt geplant haben.

Was passiert mit dem Schillerslager Gerätehaus nach dem Umzug?

Den Platz benötigen wir dringend für die zentrale Kleiderkammer, die platzt aus allen Nähten. Im Moment befindet sie sich in der ehemaligen Verwaltungsstelle in Otze, doch da passt nichts mehr rein. Die Idee war einmal, dass wir mit der zentralen Stelle die Einsatz- und die Dienstkleidung vorhalten und Mitglieder schnell ausstatten können. Aber allein die Überkleidung eines Atemschutzgeräteträgers füllt wegen der Wattierung und Schutzmembran schnell ein Regalfach.

Von Antje Bismark