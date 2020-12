Burgdorf

Wer an den Feiertagen oder in der Zeit bis zum neuen Jahr eine sinnvolle Beschäftigung sucht, kann seinen Hauseingang oder die Klingeltafel an seinem Mehrfamilienhaus überprüfen, ob sie in einem Notfall gut zu finden sind. „Wir suchen regelmäßig nach einer Alarmierung nach der betroffenen Wohnung“, sagt Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann und verweist auf jahrelange Erfahrungen. „Denn bei uns geht es ja nicht immer nur um den Dachstuhlbrand, der weithin sichtbar ist.“

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder, ein Notruf im Krankheitsfall: Diese Einsätze erfordern, dass die Feuerwehrleute in die Häuser und Wohnungen gehen – allerdings können sie nach Aussage Bethmanns bei der Anfahrt nicht auf elektronische Daten zurückgreifen. „Wir nutzen private Handys, Stadtpläne und natürlich unsere Ortskenntnis“, sagt er . Das helfe zumeist, die richtige Straße zu finden. Doch die nicht immer logische Vergabe von Hausnummern oder ein Zugang zum Grundstück über eine andere Straße erschwerten die schnelle Hilfe im Notfall: „Dann müssen wir suchen oder Passanten fragen, wie erst vor kurzem eine Postbotin bei einem Reanimationseinsatz.“

Anzeige

Bewohner sollten sichtbare Hausnummern anbringen

Klassisches Beispiel seien aus seiner Sicht die Mehrfamilienhäuser am Peiner Weg, die aber von der Uetzer Straße aus betreten werden. Für solche Fälle empfiehlt Bethmann, an allen Seiten der Grundstücke ein Hinweisschild anzubringen, wo sich die Einfahrt befindet. Nicht vorhandene, zu kleine oder unscheinbare Hausnummern, die das Auffinden verzögern, sollten die Eigentümer oder Bewohner ersetzen. „Wer sich unsicher ist, ob und wie gut die Hausnummer zu sehen ist, sollte sich einmal im Dunkeln die Lage von der Straße aus anschauen“, sagt er und plädiert durchaus für kontrastreiche Lösungen: Ein weißes Haus vertrage eine dunkle Beschriftung, ein dunkles eine weiße.

Doch all das nützt am Ende wenig, wenn die Namen auf einer Klingeltafel veraltet sind. „Diese muss auf dem aktuellen Stand sein, und jeder sollte zudem seine Wohnungstür beschriften“, sagt der Ortsbrandmeister. Mitunter müssten die Einsatzkräfte erst anhand des Gebäudeschnitts ableiten, hinter welcher Wohnung der Notfall auf Hilfe warte. Die beste Lösung sei dabei ohnehin, einen Einweiser an die Straße zu stellen, der die Einsatzkräfte leite.

Bei einem Notfall im Freien helfen neue Rettungspunkte

Bemerke er oder andere Feuerwehrleute die Mängel, dann sprächen sie die Bewohner oder Eigentümer an. „Meist lautet die Antwort: Ja, das müssen wir mal machen“, sagt er und fügt aus Erfahrung hinzu: „Dann kommt es auf die lange To-Do-Liste und wird vergessen.“ Dabei gebe es durchaus auch in Burgdorf einige Wohngegenden, in denen die Nachbarn nicht ihre Namen kennen.

Bei einem Notfall im Freien empfiehlt der Ortsbrandmeister den Alarmierenden, entweder einen markanten Punkt zu nennen oder direkt den Rettungspunkt anzugeben, der sich beispielsweise auf Sitzbänken oder an Pfosten befindet. Dessen Standort können ab Januar 2021 alle Feuerwehrleute mit dem Tablet auslesen und dann direkt zu dem angegebenen Bereich ausrücken. „Bei dem kleinen Feuer in Sorgensen hat es eine Spaziergängerin richtig gemacht, sodass wir uns sehr gut orientieren konnten“, sagt Bethmann.

Von Antje Bismark