Nach einem Brand auf einer Wiese an der Eseringer Straße sucht die Polizei jetzt Zeugen. 15 Feuerwehrleuten waren am Mittwoch im Einsatz, um die Flammen am Rande der Südstadt einzudämmen. Wie sich Gras und Unterholz überhaupt entzünden konnten, ist rätselhaft.