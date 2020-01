Burgdorf

Die Feuerwehr Burgdorf ist am Sonnabendabend zu einem Einsatz am Peiner Weg ausgerückt. Dort hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen. Der Bewohner bekam davon allerdings nichts mit: Laut Polizei ist er taubstumm und hatte den Rauchmelder nicht gehört. Nachbarn waren aber auf das Geräusch aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte um 17.24 Uhr alarmiert. Der Mieter konnte die Wohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr noch selbst verlassen.

Der Qualm zog bereits in andere Räume, als die 17 Einsatzkräften mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, am Peiner Weg eintrafen. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass auf einem Herd das Essen angebrannt war. Die Rettungskräfte holten das verkohlte Essen vom Herd und lüfteten die Wohnung.

Der Einsatz war laut Ortsbrandmeister Florian Bethmann um 20.25 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude entstand nach Angaben eines Polizeisprechers kein Schaden.

Aktuelle Berichte von Feuerwehr und Polizei in Burgdorf lesen Siehier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer