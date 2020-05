Burgdorf

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil eine 68 Jahre alte Frau beim Zubereiten ihrer Mahlzeit in der Küche das Bewusstsein verlor und in der Folge ihr Essen auf dem Herd anbrannte, ist es in der Südstadt am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Rettungsdienste gekommen. Die Feuerwehr konnte die Frau aus ihrer Wohnung retten. Sie erlitt eine Rauchvergiftung.

Ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus am Berliner Ring hörte kurz nach 18 Uhr den Rauchwarnmelder aus der Wohnung der Seniorin. Umgehend alarmierte der Mann die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Kräften zur Einsatzstelle ausrückte. Weil aus der Erdgeschosswohnung Brandgeruch ins Treppenhaus drang und niemand öffnete, brachen Feuerwehrleute die Wohnungstür auf und fanden die zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbare Frau auf dem Küchenboden liegend.

Die 68-Jährige erlitt nach Polizeiangaben eine Rauchvergiftung. Ein mittlerweile ebenfalls herbeigeeilter Notarzt versorgte die Frau zunächst an Ort und Stelle und veranlasste schließlich den Transport mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Rettungsaktion musste die Polizei den Berliner Ring bis 19 Uhr für den Verkehr sperren. In der Wohnung entstand offenbar kein nennenswerter Schaden.

