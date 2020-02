Ernennungen und Ehrungen gehören zu einer Feuerwehrversammlung. Doch in Ramlingen waren es besonders viele. So viele, dass sie in vier Etappen vorgenommen werden mussten.

Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer nahm die Ernennungen vor: Feuerwehrmänner sind Tobias Buchholz, Christopher Lange und Lars Menge. Oberfeuerwehrleute nennen dürfen sich nun Chantal Pahl, Jan-Philipp Diekmann und Michael Schroeder. Fabian Losch wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Arne Asseburg zum Löschmeister und Frank Blume sowie Thomas Wick zu Hauptlöschmeistern. Der Stadtbrandmeister selbst wurde von Bürgermeister Armin Pollehn zum Ersten Hauptbrandmeister ernannt.

Geehrt wurden für 25 Jahre Feuerwehrdienst Olaf Buchholz und Jörn Hogreve, für 40 Jahre Feuerwehrdienst Andreas Buchholz, Jörg Graver und Heinrich Schlumbohm. Ausgezeichnet für 50 Jahre Feuerwehrdienst wurden Manfred Asseburg und Gerhard Hogreve. Auf stolze 60 Jahre im Dienst kann Heinz Schmolke zurückschauen.

Musikzugführer Jürgen Wöhler ehrte zusammen mit dem Regionsstabführer Rüdiger Finze, Ralf Berger und Frank Blume für 40 Jahre, Manfred Asseburg und Gerhard Hogreve für 50 Jahre Feuerwehrmusik.