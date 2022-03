Burgdorf

Für die 265 Beschäftigten des Finanzamts Burgdorf arbeitet es sich in Zukunft ein Stückchen sicherer. Das dem Finanzministerium des Landes unterstellte Staatliche Baumanagement hat an zwei Gebäudeteile der Behörde zwei mächtige Fluchttreppen anbauen lassen. Eine weitere soll folgen am Anbau, der nicht dem Land gehört und den das Land auf Erbpachtbasis angemietet hat.

Mächtig erhebt sich die Fluchttreppe an der Fassade des Finanzamt-Altbaus. Quelle: Joachim Dege

Bereits in der vergangenen Woche kamen die Schlosser und lieferten die riesigen Stahlteile an für die imposant wirkenden Fluchttreppen. Inzwischen sind beide Treppen auf die zuvor eigens gegossenen Fundamente gestellt und weitgehend zusammengeschraubt – vor die jeweils zur Hochbrücke hin zeigenden Fassaden des Hauptgebäudes sowie eines Anbaus, in dem der Arbeitnehmerbereich des Finanzamts untergebracht ist.

Vermieterin des Anbaus rüstet dritte Fluchttreppe nach

Eine weitere Treppe soll noch folgen, und zwar an der Rückseite des Neubaus an der Straße Vor dem Hannoverschen Tor. Der Gebäudetrakt, der sich auch auf die frühere Molkerei erstreckt, ist in privater Hand und vom Land nur angemietet. Er gehört Wiltrud Niebuhr, bei der sich gleich nebenan die Stadt Burgdorf mit den Rathäusern IV und V eingemietet hat. Niebuhr werde die fehlende Treppe, die eine Fluchtmöglichkeit für die Büros im Dachgeschoss liefern soll, auf eigene Kosten und in eigener Regie, allerdings mit dem gleichen Architekturbüro wie das Land, realisieren, heißt es aus der Geschäftsstelle des Finanzamts.

Der Anbau, den das Land fürs Finanzamt angemietet hat, soll auf Kosten von Vermieterin Wiltrud Niebuhr ebenfalls noch eine Fluchttreppe erhalten. Quelle: Joachim Dege

Damit im Notfall auch die Büros in den oberen Etagen der Behörde leichterdings evakuieren lassen, hat das Staatliche Baumanagement das Dach an den Stirnseiten jeweils öffnen und Gauben bauen lassen. Neue Türen und Fenster, von denen der Zugang zu den Fluchttreppen künftig möglich sein sollen, sollen nach Darstellung von Geschäftsstellenleiter Horst Schulz und seinem Kollegen Carsten Müller nächste Woche in die Fassaden eingebaut werden. Nach bisherigem Stand der Planungen sei mit einem Ende der seit vergangenem Sommer andauernden Bauarbeiten im Juli zu rechnen.

In den Brandschutz des Finanzamts muss das Land aktuell eine Stange Geld investieren: 1,025 Millionen Euro sind es laut Staatlichem Baumanagement allein für die dringlichen Arbeiten, als da wären die Fluchttreppen außen, die Ertüchtigung der Treppenhäuser in allen Gebäudeteilen, Öffnungen zur Rauchableitung in den Treppenhäusern, neue Brandschutztüren sowie die Beseitigung von Mängeln an den elektrischen Anlagen. Weitere Brandschutzmaßnahmen, die 2023 und 2024 folgen sollen, kosten noch einmal 250.000 Euro. Im Finanzamt Burgdorf arbeiten aktuell 265 Beschäftigte.

