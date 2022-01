Burgdorf

Heimwerken steht in der Pandemie hoch im Kurs. Viele nutzen die Zeit, in der Aktivitäten eingeschränkt sind, zum Basteln. Der Burgdorfer Ernst Schmidt, Orgelbauer und Nabu-Mitglied, hat schon immer gern vor allem mit Holz hantiert. Er investiert sein handwerkliches Geschick in etwas ganz Besonderes – in einen mechanischen Flipperspieltisch.

Idee entsteht im Stadtmuseum

Wie kommt jemand auf die Idee, einen Flipper aus Holz zu bauen? Der Hype um das Kultgerät, das in den Sechziger- und Siebzigerjahren in vielen Kneipen und Spielhallen zu finden war, ist längst abgeflaut. „Auslöser für mein Flipperprojekt war ein Besuch der Murmelbahn-Mitmachausstellung Murmiland im Stadtmuseum“, sagt Schmidt. Die Ausstellung habe ihn interessiert, weil er für seine beiden Kinder bereits selbst Murmelbahnen gebaut habe. Dann schildert er seinen ersten Eindruck beim Betreten der Räume: „Ich komme ins Museum und da standen sie: rein mechanische Flipper für Kinder mit bunten Themenaufbauten aus der Märchenwelt. Ich kannte bisher nur elektronische Geräte. Sofort wusste ich, das ist eine Superaufgabe. Das Ding, das brauchst du. Das kriegst du hin“, erzählt der gelernte Handwerker.

Die Geräte weckten wohl auch die Erinnerung an seine Schulzeit in Celle. Nach Schulschluss sei er mit seinen Freunden zweimal im Monat in die Spielhalle gegangen, um zu flippern. „Mehr konnten wir uns nicht leisten. Drei Spiele kosteten damals 50 Pfennig. Wir hatten kein Taschengeld, aber unser Milchgeld, um beim Hausmeister Getränke kaufen zu können. Dieses Geld haben wir fürs Flippern gespart“, berichtet Schmidt von früher.

Alles beginnt mit einer Zeichnung

Er startete sein Flipperprojekt mit einer Zeichnung. „Ich habe im Keller eine kleine Werkstatt mit Zeichenbrett, Kreissäge, Hobelmaschine, Fräse und Drechselbank. Nachdem ich mir die Flippergeräte im Stadtmuseum angesehen hatte, wusste ich, wie ich vorgehen muss“, sagt Schmidt. Etwa drei Monate habe er an seinem Flipper gearbeitet. Herausgekommen ist eine Konstruktion, die überwiegend aus Holz besteht. „Metall ist nur ganz wenig verarbeitet. Die Kugeln sind Glaskugeln aus dem Bastelladen“, erklärt Schmidt. Alle Flächen hat er sorgsam glattgeschliffen und zweimal lackiert.

Beim Glockenklang gibt es Bonuspunkte

Bei allen Flippern wird eine Kugel zunächst auf eine schrägstehende Fläche katapultiert und rollt auf diesem Spieltisch in Richtung des Spielers nach unten. Je nachdem, in welche Öffnungen die Kugel dabei fällt, sammeln Spieler Punkte. Ernst Schmidt hat seinen Flipper mit einer Rampe ausgestattet, die zu einer kleinen Glocke hinaufführt. Wird die Glocke angeschlagen, gibt es Bonuspunkte. Das ist nur eine der kleinen Finessen, die er eingebaut hat. Über der Öffnung, die die Kugel passieren muss, damit der Spieler 60 Punkte bekommt, steht ein Häuschen. Der Zugang zum 50-Punkte-Loch wird durch ein Drehkreuz erschwert. 1300 Punkte sind pro Spieldurchlauf möglich. Schmidts bisher bestes Ergebnis sind 1200 Punkte.

„Der Flipper ist ein Gag. Aus gegebenem Anlass, einer privaten Feier zum Beispiel, hole ich ihn heraus, und es kann losgehen. Er ist leicht transportierbar, weil er zusammengeklappt werden kann“, erzählt Schmidt. Er würde ihn allerdings nicht ausleihen und aus der Hand geben und auch keinen zweiten Flipper bauen.

Von Sybille Heine