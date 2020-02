Burgdorf

Zu einem heftigen Schlagabtausch mit wechselseitigen Vorwürfen, die extremen Ränder in der Gesellschaft zu stärken, ist es in der Ratssitzung am Donnerstagabend gekommen. Anlass war eine von den Grünen beantragte aktuelle Aussprache über einen wohlwollenden Facebook-Post des Christdemokraten und Werteunionisten Mirco Zschoch zur von der AfD ermöglichten Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen.

Das in Erfurt ausgelöste politische Erdbeben ist noch in Burgdorf spürbar. Die Zuschauerplätze im Ratssaal reichen nicht aus, um alle Menschen aufzunehmen, die der Aussprache folgen wollen. Etliche Zuhörer müssen mit einem Stehplatz vorlieb oder auf den Fensterbänken Platz nehmen. Der Mann, der im Mittelpunkt des Interesses steht, betritt erst kurz vor Beginn der Sitzung den Ratssaal.

Mirco Zschoch muss sich harte Vorwürfe gefallen lassen

„Freiheit statt Sozialismus – ein guter Tag für Thüringen“ hatte Zschoch am 5. Februar um 17.30 Uhr auf seinem Facebook-Account zur Ministerpräsidenten-Wahl mit den Stimmen der AfD und deren völkischem Rechtsausleger Bernd Höcke gepostet. Dafür bekam der Jurist, der sich inzwischen als Immobilienmakler in Burgwedel verdingt, von Gleichgesinnten Zustimmung. Es setzte aber auch harsche Kritik. So war es auch in der Ratssitzung.

Detlef Knauer von den Grünen wirft dem Christdemokraten Mirco Zschoch Distanzlosigkeit zu den Rechten vor. Quelle: Joachim Dege

Grüner beantragt aktuelle Stunde

Der Grüne Detlef Knauer hat die aktuellen halbe Stunde beantragt. Er greift Zschoch für dessen Post scharf an und wirft dem ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister eine „offen zur Schau getragene Sympathie zum rechten Gedankengut der AfD“ vor. – „Schwachsinn“, ruft AfD-Mann Jens Braun dazwischen. Knauer macht weiter.

„Opportunistische Distanzlosigkeit“

Was Zschoch in den sozialen Medien von sich gebe, sei nicht dessen Privatmeinung, sondern müsse im Zusammenhang mit dessen politischen Funktionen als Ratsherr, Vertreter der Wirtschaftsbetriebe der Stadt und stellvertretendem Landesvorsitzender der als AfD-nah geltenden Werteunion betrachtet werden, sagt der Grüne: Zschoch übe sich „in opportunistischer Distanzlosigkeit zu ganz rechts“. Applaus brandet auf.

Anlässlich der Kommunalwahl vor vier Jahren begrüßt Zschoch mit einem Like, dass die AfD in Burgdorf mit eigener Kandidatenliste antritt. Quelle: HAZ-Screenshot

Beschuldigter spricht von Hetzkampagne

Der so Gescholtene wehrt sich, spricht von substanzlosen Behauptungen und einer Hetzkampagne. Er gehöre der CDU seit 33 Jahren an, habe sich vor Burgdorf in Garbsen und Hameln kommunalpolitisch engagiert. Und ja, er gehöre seit einem Jahr der Werteunion an. Im Übrigen gelte das Unvereinbarkeitsgebot der CDU für eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken. Seine Kritiker griffen zum Mittel der Ausgrenzung: Alle Meinungen, die nicht links seien, würden als nationalsozialistisch diffamiert, beklagt sich Zschoch und fordert eine Entschuldigung: „Ich werde mich keinem linken Gesinnungsdiktat unterwerfen.“ – Raunen im Saal.

Deutliche Kritik von der SPD

Es kommt noch heftiger für den Christdemokraten, der 2011 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt werden wollte. SPD-Fraktionschef Gerald Hinz kritisiert Zschochs Verhalten in den sozialen Medien als ebenso frauen- wie migrantenfeindlich. Er schüre mit Fake News Angst und betreibe das Geschäft der AfD. Das sei weder von christlichen noch von demokratische Werten gedeckt. Es sei gut, dass er nicht länger stellvertretender Bürgermeister sei. Viele Burgdorfer fühlten sich von Zschoch beschämt und beleidigt.

Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern bittet CDU-Mann Mirco Zschoch eindringlich einzugestehen, dass sein Thüringen-Post ein Irrtum war. Quelle: Joachim Dege

So auch SPD-Ratsherr Hans-Dieter Morich: „Ich dachte, mich tritt ein Pferd“, sei es ihm als gebürtigem Thüringer durch den Kopf geschossen. Christiane Gersemann ( SPD) beklagt, dass Zschoch bisweilen sexistische Witze poste auf Facebook. Rüdiger Nijenhof von den Freien Burgdorfern bittet Zschoch inständig, in sich zu gehen und zu bekennen, dass er sich geirrt habe. Von einem Nazi wie Höcke könne man sich nicht zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Deshalb sei der Wahltag „kein guter, sondern ein beschissener für Tag Thüringen“ gewesen.

Köneke und Sieke verteidigen ihren Parteifreund

Als Verteidiger stehen CDU-Fraktionschef Klaus Köneke und CDU-Stadtverbandsvorsitzer Oliver Sieke ihrem Parteifreund bei. Sieke bekennt, die Werteunion gehöre nicht zur CDU. Als Volkspartei müsse man aber Meinungsverschiedenheiten aushalten. Die persönlichen Angriffe auf Zschoch vergifteten allerdings das Klima und grenzten an Diffamierung. Köneke hält Zschoch zugute, dass er sich im Rat nie rechtsradikal geäußert habe. Es sei deshalb nicht fair, eine Verbindung mit rechtem Gedankengut herzustellen.

Von Joachim Dege