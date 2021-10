Burgdorf

Von der Zulu-Pfeife bis zum Sommelier-Besteck – beim Flohmarkt des Verkehrsvereins (VVV) wurden auch Liebhaber außergewöhnlicher Stücke fündig. Bei bestem Spätsommer-Wetter waren die etwa 50 Stände rund um die St.-Pankratius-Kirche gut besucht. Was die Verkäufer anboten? Eine Auswahl besonderer Stücke.

1. Inka-Steigbügel aus Bronze

Wenn Weltenbummler ihre Andenken verkaufen, dann haben Betrachter der Ausstellungsstücke viele Fragen. So auch am Stand von Gerd und Gesine Bäppler. Die bronzefarbenen Überschuhe sind nicht etwa vergoldete Holzpantinen, sondern Steigbügel aus Equador. „Die Inkas schützen sich damit zu Pferd, wenn sie im Hochland durch scharfkantiges Pampas-Gras reiten“, erklärt Gerd Bäppler. Viereinhalb Jahre hat er mit seiner Frau in den Achtzigerjahren in Quito gelebt. Aus der Zeit stammt auch der Schellengürtel, den Inkas beim Reiten auf dem Rücken tragen – damit sie immer im Gelände lokalisierbar sind.

Auch die Zulu-Pfeife aus Südafrika, den Pferdehaar-Fliegenwedel aus Ägypten und den rund 100 Jahre alten Tapetendruck-Stempel soll über den Verkaufstisch gehen. „Unser Haus ist einfach zu voll“, sagt Gesine Bäppler. „Und unsere Kinder haben einen anderen Einrichtungsstil.“

Mit diesen Steigbügeln schützen sich Inkas in Equador, wenn sie im Hochland durch scharfes Pampas-Gras reiten. Quelle: Gabriele Gerner

2. Eine Nähmaschine von 1910

Eines der vermutlich ältesten Dinge findet sich auf dem Flohmarkt-Tisch der Privaten Katzenhilfe Isernhagen. „Die Phoenix-Nähmaschine stammt vermutlich aus dem Jahr 1910“, sagt Brigitte Grassmann. „Auf so einer Maschine hat meine Oma mir noch Klamotten genäht“, erinnert sich ihre Mitstreiterin Angelika Rudloff. Die Jugendstil-Maschine habe ursprünglich einen Tret-Mechanismus gehabt, weiß sie. Doch diesen gibt es nicht mehr. „Die Maschine kann man nur noch als Deko-Objekt aufstellen“, so Grassmann.

Die Phoenix-Nähmaschine von etwa 1910 kann nur noch als Deko-Artikel verwendet werden. Quelle: Gabriele Gerner

3. Snoopy aus Porzellan zieht die Blicke auf sich

Auch die Katzenhilfe Burgdorf, Celle und Lehrte hat Raritäten in ihrem Fundus. Vor allem die Snoopy-Statue aus Porzellan zieht die Blicke auf sich. „Sämtliche Dinge stammen aus Spenden oder Haushaltsauflösungen“, sagt Rainer Stange, der wie die anderen drei Aktiven ehrenamtlich für die Initiative tätig ist. „Da ist manch schönes Teil dabei.“

Bin ich nicht schön? Diese Snoopy-Statue aus Porzellan verkauft die Private Katzenhilfe Burgdorf, Celle und Lehrte. Quelle: Gabriele Gerner

4. Eine Schildkröt-Puppe

Thorsten Weber aus Uetze verkauft Schildkröt-Puppen aus den Siebzigerjahren. „Das sind die Nachbildungen“, erklärt er. „Die Originale kann man nicht bezahlen.“ Doch auch diese jüngeren Puppen seien ziemliche Raritäten. Eine ältere Dame kann sich nicht entscheiden, ob sie die kleinere oder die größere Puppe kauft – und nimmt dann beide, als Weber ihr einen guten Preis macht. „Die kommen zu meinen anderen“, sagt sie und zieht beglückt von dannen.

Die Schildkröt-Puppe aus den Siebzigerjahren gehört zwar der neueren Generation an - ist aber dennoch eine Rarität. Quelle: Gabriele Gerner

5. Eine farbenfrohe Obstschale aus Tunesien

Glücklich ist auch Linda Schüler. Sie ersteht eine Obstschale aus Tunesien. Die Verkäuferin Karin Gläser freut sich, dass ihr Urlaubsandenken aus dem Jahr 1987 so noch in einem anderen Haushalt zu Ehren kommt. „Das Blau passt perfekt zu unseren anderen Deko-Gegenständen“, sagt Schüler. „Wir werden sie sicher auf den Wohnzimmer-Tisch stellen.“

Diese farbenfrohe Obstschüssel hat Karin Gläser 1987 in Tunesien gekauft. Quelle: Gabriele Gerner

6. Ein Sommelier-Besteck

Ein paar Stände weiter weckt ein kleiner Holzkasten mit ungewöhnlichen Dingen darin die Neugier der Besucher. „Ist das ein Thermostat oder ein Fieberthermometer?“ „Weder noch“, antwortet Verkäuferin Andrea Albert. „Dies ist ein Sommelier-Besteck!“ Zu den Utensilien für den Weinfachmann oder die Weinfachfrau gehört ein Thermometer, mit der vor dem Servieren sichergestellt wird, dass der edle Tropfen optimal temperiert ist.

Zur Galerie Rund 50 Stände bieten beim VVV-Flohmarkt in Burgdorf unter anderem Kleidung, Bücher und Haushaltsgegenstände an. Auf manchen Tischen liegen jedoch Dinge mit Seltenheitswert.

Auf dem Holzdeckel neben dem Temperaturmess-Gerät stehen auch die Empfehlungen: Während Bordeaux zwischen 15 und 17 Grad Celsius warm sein darf, sollte ein Weißwein 9 bis 10 Grad Celsius kühl sein – für Champagner oder Likör werden gar 7 bis 9 Grad Celsius empfohlen. Zwei Öffnerwerkzeuge komplettieren das Set: Ein Profi-Flaschenöffner, der den Korken durch einen Drehmechanismus aus der Flasche hebt, und eine Zange, die Verschlüsse elegant öffnet.

Ist erst bei näherem Hinschauen erkennbar: Das Sommelier-Set mit Öffnern und Weinthermometer. Quelle: Gabriele Gerner

Wer keine dieser Raritäten braucht, wird natürlich auch bei den herkömmlichen Waren fündig: Ob Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher oder Haushaltswaren – der Flohmarkt lässt keine Wünsche offen. Zusätzlich lockt der dritte verkaufsoffene Sonntag in der Stadt noch bis 18 Uhr die Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung an. Besonders die vielen geöffneten Restaurants und Cafés sowie die Attraktionen für Kinder werden gut angenommen.

Von Gabriele Gerner