Burgdorf

Teile des Vorstands wählt der Schulverein des Gymnasiums Burgdorf in seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch, 2. Juni, neu. Die Mitglieder kommen wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygieneauflagen um 19 Uhr in der Mensa zusammen, wie Andreas Uredat vom Vorstand mitteilt. Dafür müssen sich Teilnehmer bis 31. Mai per E-Mail an schulvereinsvorstand@gymbu.de anmelden.

Teilnehmer müssen aktuellen Corona-Test vorlegen

Bei der Präsenzveranstaltung gelten Abstandsgebot und Abstandspflicht, jeder Teilnehmer benötigt einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch Selbsttests sind erlaubt. „Der Schulverein stellt in diesem Jahr keine Getränke oder Snacks zur Verfügung, Selbstverpflegung ist natürlich erlaubt“, sagt Uredat.

Seinen Angaben zufolge stehen außer den Wahlen auch die Kassenprüfung, eine Satzungsänderung sowie Berichte über abgeschlossene und künftige Projekte auf der Tagesordnung. Wegen der Pandemie behandelt der Verein das Jahr 2020, in dem die Sitzung ausfallen musste, und das aktuelle Jahr zusammen.

Von Antje Bismark