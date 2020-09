Ehlershausen

Ein 81-jähriger Fahrer eines Ford ist am Wochenende nach einem Verkehrsunfall auf der Ramlinger Straße in Ehlershausen seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt hatte der Mann am Sonnabend gegen 11.45 Uhr krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug kam zunächst nach links von seiner Spur ab, touchierte einen Zaun und ein parkendes Auto. Dann stieß der Ford mit dem Radfahrer zusammen, bevor er die Fahrbahn abermals kreuzte und gegen einen weiteren Gartenzaun und ein Verkehrsschild prallte. Der 77-jährige Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Rettungswagen brachten beide Männer in die Klinik. Dort starb der Ford-Fahrer nach Angaben der Polizei kurz darauf. Seine 82 Jahre alte Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen und einem Schock davon. Rettungssanitäter brachten auch sie vorsorglich in eine Klinik. Ersthelfer hatten sich an der Unfallstelle um die Verletzten gekümmert, bis die Rettungskräfte eintrafen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 7400 Euro.

Von Joachim Dege