Burgdorf

Auf der Straße Vor dem Celler Tor ist es nach Darstellung der Polizei am Dienstagvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Sarstedt musste gegen 8 Uhr in seinem Ford vor dem Haus mit der Nummer 16 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende, 76 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte das zu spät und fuhr auf. Der Ford-Fahrer erlitt infolge des Aufpralls leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1000 Euro, so schätzt die Polizei.

Von Joachim Dege