Geheimnisvoll erlebt die Fotografin Kathrin Gawlik bisweilen die Wälder, wenn sie auf ihren Spaziergängen mit der Kamera die Natur rund um Burgdorf durchstreift. Einige ihrer nachgerade mystisch anmutenden Fotografien zeigt sie demnächst in der Stadtbücherei. Dort stellt sie ihre Bilder vom 15. Januar an während der Öffnungszeiten aus.

Das Licht bricht sich im Blätterwerk der Bäume und schafft so eine mystisch anmutende Atmosphäre. Quelle: Kathrin Gawlik

Die Natur hat es Gawlik einfach angetan. Wenn sie nicht gerade Frösche für einen Kalender in Szene setzt, muss halt der Wald herhalten. Den durchschreitet sie regelmäßig rund um Burgdorf. Und so fängt sie mit ihrer Spiegelreflexkamera, einer Nikon D750, Motive ein, die wie aus einer anderen Welt entsprungen zu sein scheinen. „Der mystische Wald“ nennt Gawlik ihre Fotoserie, aus der sie jetzt für eine kleine Ausstellung in der Stadtbücherei sieben Motive auswählte und im Format 120 mal 60 Zentimeter auf Leinwand aufzog.

Womöglich entsteht ein Kalender aus den Waldmotiven

„Ich will anderen Menschen einfach zeigen, wie magisch der Wald sein kann, wenn man nur im richtigen Moment hinsieht“, sagt Gawlik, die solch zauberhaften Momenten immer wieder begegnet auf ihren Spaziergängen im Burgdorfer Holz, im Uetzer Beerbusch und bei Engensen. Ihre Bilder hat sie in der Stadtbücherei schon abgeliefert. Anfang nächster Woche will sie sie aufhängen, damit Büchereibesucher sie dann ab Mittwoch, 15. Januar, während der Ausleihezeiten betrachten können.

Ob auch diesmal wieder ein Kalender entsteht aus den Fotomotiven, wie es schon bei ihren Frosch-Bildern der Fall war, sei noch nicht endgültig entschieden, sagt die Weststädterin Gawlik. Ausschließen will sie es nicht.

Von Joachim Dege