Die Stadtwerke Burgdorf bekommen nach 19 Jahren einen neuen Geschäftsführer. Wenn Rüdiger Funke zum Jahreswechsel altersbedingt aus dem Unternehmen scheidet, übernimmt Frank Jankowski-Zumbrink. Der 52-Jährige ist bislang in der Nachbarstadt Sehnde Geschäftsführer von drei Kommunalgesellschaften: den Stadtwerken Sehnde GmbH, der Energieversorgung Sehnde GmbH und der Infrastruktur Sehnde GmbH.

Die zur Jahrtausendwende gegründeten Stadtwerke Burgdorf GmbH gehören zu 51 Prozent der Stadt. Minderheitsgesellschafter ist mit 49 Prozent der Anteile das Energieversorgungsunternehmen Avacon AG in Helmstedt, bei der es sich um eine Eon-Tochtergesellschaft handelt. Jankowski-Zumbrink soll die Stadtwerke, die bislang Strom, Gas und Wasser vertreiben, zudem seit 2008 die Netzgeschäfte der Sparten Strom und Gas und über die Wirtschaftsbetriebe Burgdorf (WBB) das Hallenfreibad betreiben, in Zukunft breiter aufstellen.

Neuer Mann soll neue Geschäftsfelder erschließen

Die Stadt setzte darauf, mit dem neuen Mann an der Spitze der Stadtwerke Burgdorf neue, gewinnbringende Angebote entwickeln zu können. Gemeinsam mit Jankowski-Zumbrink wolle man ausloten, was in Burgdorf möglich sei, kündigte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) an. Es sei zwar noch nichts spruchreif, Ideen gebe es aber bereits. So befinden sich in Sehnde beispielsweise die Kläranlage und die Bauhöfe unterm Dach der Stadtwerke, die mithilfe ihrer Infrakstrukturgesellschaft auch Neubauten für die Stadt errichtet hat; unter anderem Kitas, ein Feuerwehrhaus und einen Rathausanbau.

Jankowski-Zumbrink arbeitet nach eigener Darstellung seit 22 Jahren für Stadtwerke. Die der Stadt Sehnde führt er seit nunmehr 14 Jahren. Seine Karriere begann er nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften bei der Preussag, bevor er 1998 „in die Welt der Stadtwerke abgetaucht“ sei, wie er bei seiner Vorstellung am Mittwochvormittag berichtete.

Mehr als 50 Bewerber für Chefposten bei Stadtwerken

Der 52-Jährige, der bei Bielefeld wohnt und in Hannover seinen Zweitwohnsitz hat, will seine ganze Erfahrung einbringen, um die Stadtwerke Burgdorf konsequent und betriebswirtschaftlich erfolgreich weiterzuentwickeln: „Da kann man viel machen“, sagte er. Sein Vorgänger Funke, der offiziell zum Jahreswechsel ausscheidet, will den Stadtwerken noch drei Monate länger als Berater zur Seite stehen, um Jankowski-Zumbrink gründlich einzuarbeiten. Die Entscheidung für Jankowski-Zumbrink – es gab mehr als 50 Bewerber – hätten Stadtspitze, Ratsgremien und Mitgesellschafter Avacon AG in großem Einvernehmen getroffen, sagte Bürgermeister Pollehn.

