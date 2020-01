Burgdorf

Im Frauen- und Mütterzentrum in Burgdorf wird Sabine Meyer vier Vorträge halten. Die Referentin betreibt als energetische Therapeutin das ganzheitliche Heilungszentrum Engelsoase in Burgdorf. Die Themen der Vortragsreihe, die am Montag, 27. Januar, beginnt, sind Selbstheilungskraft, Depressionen und Burn-out, Angstzustände und Panikattacken sowie Abhängigkeit in Partnerbeziehungen.

Selbstheilungskraft, wie funktioniert das?So ist die Auftaktveranstaltung am Montag, 27. Januar, überschrieben. Meyer will nach eigenen Angaben den Teilnehmern erklären, wie Krankheiten entstehen und ihnen dann Tipps geben, wie sie ihre Selbstheilungskraft aktivieren können, um einer Erkrankung vorzubeugen.

Depressionen und Burn-out, was steckt seelisch dahinter?Das Thema des zweiten Vortrags am Montag, 24. Februar. Die Referentin erläutert, wie Burn-out und Depressionen, von denen laut Studien immer mehr Menschen in Deutschland betroffen sind, entstehen. Darauf aufbauend wird sie Wege aufzeigen, wie Betroffene wieder gesund werden können.

Angstzustände und Panikattacken! Wie kann ich mir dabei selber helfen?Antworten gibt es am Montag, 23. März. Einen Weg in die Normalität zurückzufinden ist für Menschen, die an Angstzuständen und Panikattacken leiden, schwer. Das weiß Meyer aus eigener Erfahrung. Sie wurd davon berichten und zeigen, wie Betroffene sich im Fall einer Beklemmung selbst helfen können.

Co-Abhängigkeiten, warum Beziehungen nicht mehr in Liebe sind. Darum geht es am Montag, 27. April, zum Abschluss der Vortragsreihe. Laut Meyer scheiterten zahlreiche Beziehungen, weil sich zwischen den Partnern eine unnatürliche Abhängigkeit entwickele. Sie wolle deshalb aufzeigen, wie dieses Beziehungsgeflecht aufgebrochen werden kann, kündigt sie an.

Die Vorträge finden montags von 19 bis 20.30 Uhr im Frauen- und Mütterzentrum, Wallgartenstraße 33/34, statt. Anmeldungen sind unter Telefon (05136) 896979 möglich. Jeder Vortrag kann einzeln besucht werden. Der Eintritt kostet jeweils 5 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer