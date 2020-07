Burgdorf

Gute Nachricht für Eltern: Das Frauen- und Mütterzentrum (MüZe) bietet in den Sommerferien vom Montag, 3. August, bis Donnerstag, 23. August, eine Kinderbetreuung an. Die sogenannten Ferienfantasien werden ausschließlich im Freien, genauer gesagt in einem 3,2 Hektar großen Waldstück im Burgdorfer Holz über die Bühne gehen. Die Wochenthemen lauten: „Wir entdecken den Wald", „Kunst im Wald" und „ Spiel und Spaß im Wald".

Die Betreuung erfolgt von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13.30 Uhr. Ein warmes Mittagessen wird nicht angeboten. Die Kosten betragen 50 Euro pro Woche und 12 Euro pro Einzeltag. Für Geschwisterkinder gibt es Ermäßigungen. Bei sehr schlechtem Wetter kann es zur kurzfristigen Absage kommen. Anmeldungen nimmt das Mütterzentrum ausschließlich per E-Mail an ferienbetreuungmuetterzentrum@aol.de entgegen.

Kaninchen richtig versorgen und Straßenspiele spielen

Auch jenseits der Ferienbetreuung gibt es Aktionen, die Spaß und Kurzweil versprechen: Am Freitag, 17., und 31. Juli, wird sich die Hofeinfahrt der Einrichtung an der Wallgartenstraße von 15.30 bis 17.30 Uhr in einen Spielplatz für Straßenspiele verwandeln. Mitmachen können maximal acht Kinder ab einem Alter von sechs Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Einen Kaninchen-Kompetenzkurs für maximal sechs Kinder ab einem Alter von sieben Jahren gibt es am Mittwoch, 22. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme dort kostet 5 Euro.

Kunstwerke aus Naturmaterialien wie Federn,Steinen und Blättern erschaffen ist angesagt am Mittwoch, 5. August, von 15.30 bis 18 Uhr. Mitmachen können maximal sechs Kinder ab einem Alter von sieben Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Tiermasken basteln und tierische Spiele erfinden können sechs Kinder ab einem Alter von sechs Jahren am Mittwoch, 12. August, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Das Mitmachen kostet 4 Euro. Zu guter Letzt verwandelt sich das Außengelände des MüZe am Mittwoch, 19. August, von 15.30 bis 17.30 Uhr in einen Rätsel-Rallye-Parcours. Mitmachen können acht Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro der Stadt Burgdorf im Rathaus III am Spittaplatz an, Telefon (05136) 8980. Treffen für die Spiel- und Bastelaktionen ist jeweils an der Wallgartenstraße 33/34.

