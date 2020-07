Burgdorf

Das Freibad der Stadt bietet in den Sommerferien ab sofort einmal in der Woche – immer dienstags von 14 bis 17.30 Uhr – einen Spielnachmittag für Kinder und Jugendliche an. Zum Start am Dienstag, 21. Juli, werde die aufblasbare Riesenrutsche an den Fünfmeterturm gehängt, kündigt Badleiter Ralf Beer an.

An diesem Nachmittag ist der Sprungturm aus Sicherheitsgründen geschlossen. An den anderen Tagen „bleibt er generell geöffnet, damit die Badegäste ihren Spaß haben“, sagt Beer. Spaß im Freibad sollen auch wieder Familien mit Baby und Kleinkindern haben: Baby- und Planschbecken sind seit Ferienbeginn geöffnet. Beide Becken waren bislang gesperrt, weil dort die Abstandsregeln kaum einzuhalten sind.

Jetzt hat sich die Badleitung dazu entschlossen, auf die Vernunft und Disziplin der Besucher zu setzen. „Die Badegäste halten sich bislang an die vielen Corona-Regeln. Sie akzeptieren, was vorgegeben ist“, sagt Beer. In den beiden Kleinkindbecken dürften jeweils acht Personen gleichzeitig im Wasser spielen – im Abstand von 1,5 Meter zueinander.

Badegäste können sich online registrieren

Darüber hinaus gibt es für die Badegäste mehr Komfort: Die Duschen mit Warmwasser sind laut Beer wieder freigegeben. Maximal vier Personen dürften dort gleichzeitig duschen. Auf der Homepage könnten sich Badegäste demnächst – vermutlich ab nächster Woche – online registrieren. „Dann muss nicht bei jedem Besuch der Anwesenheitszettel ausgefüllt werden“, sagt Beer. Darüber hinaus werde auf der Homepage die Auslastung des Bads angezeigt.

Einbruch bei den Besucherzahlen

Wegen der Pandemie dürfen maximal 350 Gäste gleichzeitig ins Bad, aber nur 100 zeitgleich ins Wasser. Wegen der Auflagen hat die Stadt die Eintrittspreise gesenkt: Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Im Juni, geöffnet ist das Freibad wieder seit 6. Juni, wurden 4700 Besucher gezählt. „In normalen Jahren sind es um die 12.000“, sagt Beer.

Viele Freibäder melden einen starken Besucherrückgang, vielerorts wird nur noch eine Auslastung von 30 Prozent erreicht. Eine Ausnahme ist offenbar das genossenschaftlich betriebene Freibad im Nachbarort Hänigsen. Dort wurden im Juni 10.500 Gäste gezählt und damit nur 2500 weniger als in den Vorjahren.

Von Anette Wulf-Dettmer