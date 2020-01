Uetze/Burgdorf

Wie sicher muss eine Mutter den Autoschlüssel vor ihrem 28-jährigen Sohn verwahren, damit dieser das Fahrzeug nicht nutzen kann, weil er keinen Führerschein besitzt? Um diese Frage drehte sich eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Burgdorf, in der sich eine 47 Jahre alte Frau aus Rumänien verantworten musste.

Am 27. September vergangenen Jahres stoppte eine Polizeistreife den Audi A6 gegen 23.40 Uhr in Uetze bei einer Routinekontrolle, wie eine Polizistin in der Verhandlung aussagte. Sie habe die Papiere überprüfen wollen, und während der Fahrer die Dokumente für den Wagen habe vorzeigen können, musste er beim Führerschein passen. „Er hat davon gesprochen, dass er eine rumänische Fahrerlaubnis besitzt“, sagte die Polizistin, die die Angaben zu diesem Zeitpunkt nicht klären lassen konnte. „Ich habe ihn explizit darauf hingewiesen, dass er sich erneut strafbar macht, wenn er nach der Kontrolle weiterfährt“, sagte sie.

Fahrer nimmt die volle Schuld auf sich

Diese Mahnung hielt den 28-Jährigen jedoch nicht ab: Er nutzte das Auto, um nach Hause zu gelangen. In der Verhandlung nahm er jede Schuld auf sich, nachdem Amtsrichterin Stephanie Rohe ihn von der Polizei hatte vorführen lassen. Die Vorladung zu der Verhandlung hatte er noch ignoriert, stattdessen nahm seine Frau als Zeugin im Gerichtssaal Platz. Stück für Stück offenbarte sich in der Verhandlung die Verflechtung um den Audi, den die Familie mittlerweile verkauft hat.

Demnach reiste die 47-jährige Mutter vor einigen Jahren mit ihrem Sohn und dessen Frau sowie einem jüngeren Sohn, heute sieben Jahre alt, nach Deutschland ein. Sie arbeitet inzwischen als Servicekraft in der Gastronomie, die Schwiegertochter in einer Spielhalle, der ältere Sohn absolviert Deutschkurse. Lediglich die Schwiegertochter besitzt einen hierzulande gültigen Führerschein. Allerdings fehlten ihr wichtige Papiere, um den Wagen auf sich zulassen zu können. Deshalb meldete die verwitwete Mutter das Auto auf ihren Namen an – und fand sich nun vor Gericht mit dem Vorwurf konfrontiert, sie habe ihrem Sohn vorsätzlich das Autofahren ermöglicht. Die Begründung: Sie habe als Halterin den Schlüssel der Schwiegertochter und damit in gewisser Weise auch dem Sohn überlassen.

„Ich habe ihm vertraut, wie man es in einer Familie eben tut“

Dessen Ehefrau sah nach eigener Aussage keinen Anlass, den Schlüssel zu verstecken, als sie für einige Tage nach Frankfurt fuhr: „Ich habe ihm vertraut, wie man es in einer Familie eben tut.“ Dieses Vertrauen, räumte der 28-Jährige ein, habe er missbraucht mit seinem nächtlichen Ausflug. Er muss sich für die Fahrt in einem gesonderten Verfahren verantworten.

Gleichwohl forderte die Staatsanwaltschaft eine viermonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung – und schockte damit die anwesende Familie. Verteidiger Jan Paysen hingegen plädierte auf Freispruch. „Meine Mandantin hatte nur bedingt Einfluss, wer das Auto fährt“, sagte er und wies den Vorwurf des Vorsatzes, den die Staatsanwältin angeführt hatte, zurück. Möglicherweise habe die Uetzerin fahrlässig gehandelt, dass sie ihrem Sohn vertraut habe. Aber folge er den Argumenten der Staatsanwaltschaft, stehe jeder Autobesitzer mit einem Bein vor der Justiz. Dieser Einschätzung schloss sich auch Amtsrichterin Rohe an: Sie sprach die Angeklagte frei – sehr zur Erleichterung von Sohn und Schwiegertochter.

