Burgdorf

Mit einem Freispruch endet jetzt ein Verfahren vor dem Amtsgericht Burgdorf, bei dem sich ein 61 Jahre alter Mann aus Burgdorf wegen Betruges verantworten musste. Den Beschuldigten, das zeigte sich in der Verhandlung, traf keine Schuld – deshalb forderten die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Verteidiger Christopher Reichelt gleichermaßen den Freispruch.

Im Sommer 2018 war der Burgdorfer in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Südstadt gezogen. Er reichte daraufhin beim Jobcenter die Belege des Mietvertrages ein, weil das Amt die Kosten übernehmen sollte. Seinerzeit nannten die Vermieter – ein 46 Jahre alter Bauzeichner aus der Gemeinde Uetze und sein Bruder – eine Kaltmiete von 280 Euro. Hinzu kamen Nebenkosten und Heizung, sodass sich der Betrag auf 450 Euro summierte. Nur wenige Monate später, im November, 2018, wechselte auch die Lebensgefährtin des heute 61-Jährigen in die Wohnung.

Daraufhin erhöhten die Vermieter die Kosten: Sie forderten monatlich 300 Euro für die Kaltmiete, 145 Euro für die Nebenkosten und 70 Euro für die Heizung – ohne den Mietvertrag schriftlich an die 515 Euro anzupassen. Im Dezember 2018 vermerkte der Burgdorfer, der nach Angaben seines Anwalts von Hartz IV lebt, die höhere Miete in einem Antrag des Jobcenters, und die Behörde zahlte anstandslos die gestiegenen Kosten. Bis zum Januar vergangenen Jahres, als der 61-Jährige und seine Partnerin Mietschulden anhäuften und der Vermieter deshalb das Jobcenter kontaktierte.

Vermieter übermittelt dem Amt veraltete Daten

Dabei, so der Bauzeichner vor Gericht, habe sein Bruder offenbar die veralteten Angaben übermittelt – weshalb die Beschäftigten im Jobcenter dem Mieter wiederum Betrug von monatlich 65 Euro unterstellten. „Wir haben den Kunden mehrfach angeschrieben, um den Sachverhalt aufklären zu können“, sagte ein 42 Jahre alter Jobcenter-Mitarbeiter in der Verhandlung. Als dieser sich nicht meldete, erstattete das Amt eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft erließ einen Strafbefehl, den der Mieter aber nicht zahlen wollte. „Er ist sich keiner Schuld bewusst“, sagte der Verteidiger mit Blick darauf, dass es die Absprachen mit dem Vermieter gegeben habe. Er wie auch der Mitarbeiter des Jobcenters sprachen von Missverständnissen und Abspracheproblemen.

In der Verhandlung schaute sich Amtsrichterin Stephanie Rohe die Unterlagen der Vermieter an und konstatierte: „Ich will nicht unhöflich sein, aber diese Form der Buchhaltung erscheint mir sehr schwierig und unübersichtlich“, sagte sie. Rohe fügte hinzu, die Abrechnung unterliege einem System, das sie nicht verstehe, aber: „Der Fehler liegt beim Vermieter, und dem Jobcenter ist kein Schaden entstanden.“ Angesichts dieser Faktenlage folgte Rohe den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidiger und sprach den Burgdorfer vom Vorwurf des Betruges frei – er bleibt damit weiterhin ohne Vorstrafen.

Von Antje Bismark