Burgdorf/Ehlershausen

Seit annähernd zwei Monaten haben Friseure in Burgdorf unter Auflagen wieder geöffnet. Desinfektionsmittel stehen in vielen Salons im Eingangsbereich bereit, die Maske ist der ständige Begleiter für Friseure und deren Kunden geworden. „In diesem Jahr ist alles anders und nichts mehr so, wie es einmal war“, sagt Marianne Demuth vom gleichnamigen Salon an der Nordstraße.

Für die Inhaberin ist die Situation ebenso eine Herausforderung wie für Jutta Nieberg vom Salon Fönyx und Regina Duensing vom gleichnamigen Salon in Ehlershausen – die kurz vor dem Start nach der Corona-Zwangspause über ihre neue Arbeit gesprochen hatten. Vieles von dem, was damals noch ganz neu war, gehört inzwischen zur neuen Normalität, wie ein Gespräch mit ihnen zeigt. So sehr, dass Nieberg gern eine weitere Auszubildende einstellen würde. An anderer Stelle müssen die Unternehmerinnen nachsteuern: Nieberg überlegt, die Öffnungszeiten zu erweitern.

Nach dem Neustart haben die Friseure viel zu tun

In der Anfangszeit nach dem Neustart hatten die drei Friseurmeisterinnen und ihre Mitarbeiter viel zu tun. „Es hätte mich aber auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre“, sagt Nieberg. Mittlerweile habe sich die Situation normalisiert. „Im Moment hat sich der Ansturm beruhigt“, bestätigt Demuth. Für den Betrieb gelten allerdings weiter strenge Sicherheitsvorschriften. Am Anfang habe es darüber viele Diskussionen mit Kunden gegeben.

Vor allem die Maske sei ein großes Thema gewesen. Die drei Meisterinnen können es zwar nachvollziehen, dass es für die Kunden anstrengend ist mit der Maske, doch sie müssten sich nun einmal an die Regeln halten. „Viele ältere Kunden tun mir auch leid, gerade wenn sie länger unter der Trockenhaube sitzen“, sagt Duensing.

Während die Kunden die Maske nach dem Friseurbesuch wieder ablegen dürfen, müssen die Friseurinnen den Mundschutz den ganzen Tag über tragen. „Das ist ganz schön anstrengend“, sagt Nieberg. Aus diesem Grund gehen die Mitarbeiterinnen aller drei Salons zwischendurch immer mal wieder an die frische Luft – um Sauerstoff zu tanken. „Das rate ich auch meinen Kunden“, sagt Demuth.

Friseure haben sich an den neuen Alltag gewöhnt

Neu ist die Terminplanung in den Salons. Wegen der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen dürfen die Salons nicht alle verfügbaren Plätze besetzen. „Wir sind zu dritt mit den vier Plätzen, die wir nutzen dürfen, gut versorgt“, sagt Demuth. Nieberg wäre froh, wieder alle neun Plätze nutzen zu dürfen. „Mit mir zusammen sind wir sieben Mitarbeiter“, nennt Nieberg den Grund. Daher hat sich die Fönyx-Inhaberin entschieden, ab dem Herbst auch montags zu öffnen. Spontan zum Friseur zu gehen ist augenblicklich nicht möglich. „Es geht alles nur noch mit Termin“, sagt Duensing. Vor allem für viele Herren bedeute dies eine Umstellung.

An den neuen Corona-Alltag haben sich die Friseurmeisterinnen und deren Mitarbeiter inzwischen gewöhnt. „Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen“, sagt Duensing. Dafür nehmen alle drei die strengen Auflagen gern in Kauf. „Ich finde es richtig, dass Deutschland so lange an der Maskenpflicht festhält“, sagt Demuth. Nieberg hofft, dass es weiterhin so gut geht und es zu keinem weiteren Lockdown kommt.

Von Lisa Höfel