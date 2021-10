Sorgensen

Seit Sonntagmittag steht fest: Fritz Harke von der WGS/Freie Burgdorfer ist der neue Ortsvorsteher von Sorgensen. Der 51-jährige Bio-Landwirt erhielt in einer öffentlichen Bürgerversammlung insgesamt 56 Stimmen. Sein politischer Mitbewerber Karsten Heidrich – ebenfalls von der WGS/Freie Burgdorfer – bekam 24 Stimmen. Vier Sorgenser gaben ungültige Stimmzettel ab. Noch in der Sitzung fanden sich elf Interessierte, die in einem sogenannten offenen Ortsrat mitarbeiten möchten.

„Mit solch einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, sagte Fraktionschef Rüdiger Nijenhof zu Beginn der Zusammenkunft auf dem Biohof Harke, für die sich die Sorgenser vorab anmelden konnten. Diese Möglichkeit hatten viele genutzt – andere kamen spontan, um ihre Stimme für den künftigen Ortsvorsteher abgeben zu können.

Bei der Kommunalwahl am 12. September hatte die WGS/Freie Burgdorfer fast ein Viertel aller Wählerstimmen bekommen, es folgten die CDU mit 18,91 Prozent, die SPD mit 17,94 Prozent, die Grünen mit 14,91 Prozent, die FDP mit 14,68 Prozent, die Linken mit 5,01 Prozent und Die Basis mit 1,56 Prozent. Damit lag das Vorschlagsrecht für den Ortsvorsteher bei WGS/Freie Burgdorfer – doch die Wählergruppierung wollte das Votum der Sorgenser einholen.

Kritik an Vorgehen der Wählergemeinschaft

Zwar hätten sich, wie Nijenhof sagte, auch Nicht-Mitglieder zur Wahl stellen können. Doch dieses Angebot nahm in der Sitzung niemand an, und auch Amtsinhaber Dirk Schwerdtfeger – vor fünf Jahren auf dem CDU-Ticket ins Amt gekommen und bei der Kommunalwahl mit 96 die meisten persönlichen Stimmen erhalten – ließ sich nicht aufstellen. Er hatte die Wählerversammlung vorab als Show bezeichnet und den WGS/Freie Burgdorfer-Kandidaten in sozialen Netzwerken unterstellt, sie hätten kein Interesse an dem Amt.

„Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter“, sagte der neue Ortsvorsteher Harke nach seiner Wahl zu dem Thema. Wer mit ihm reden wolle, müsse dies persönlich tun, fügte er hinzu.

Der 51-Jährige, der den Bauernhof der Familie seit 1907 in der dritten Generation bewirtschaftet, gehört seit mehr als 25 Jahren der WGS an. „Bislang habe ich mich aber eher im Hintergrund gehalten“, sagte Harke, der sich wie Heidrich als Teamplayer bezeichnet hatte. Deshalb wolle er in Zukunft nicht nur mit Heidrich zusammenarbeiten, sondern mit einem offenen Ortsrat.

„Uns ist bewusst, dass es sich dabei um kein offizielles Gremium handelt“, sagte Nijenhof, „aber die Erfahrungen und Heeßel haben gezeigt, dass die Stadt keinen weiteren Ortsrat zulässt.“

„Mir geht es um den Ort“

Deshalb setze er aufs Team, sagte Harke und verzichtete darauf, eigene Themen zu benennen. „Natürlich habe ich neue Ideen, die ich entwickeln möchte, und alte Ideen, die wir wieder aufleben lassen können“, sagte er. Doch letztlich gehe es jetzt erst einmal darum, die Vorschläge und Interessen der Sorgenser abzufragen. „Mir geht es um den Ort, der ja beim Ortsvorsteher als erstes kommt“, betonte er und fügte hinzu, Sorgensen tue ein Mediator und ein Moderator gut, der die Interessen von Neubürgern und Alteingesessenen, Jungen und Alten abfrage und verbinde.

„Einer allein kann nix bewegen, aber einem Team gelingt das“, sagte er und bezog Simone Heller, im Grünen-Fraktionschefin im Rat, ausdrücklich mit ein.

Im offenen Ortsrat wollen mitarbeiten: Fritz Harke, Karsten Heidrich, Ingrid Wollschläger, Sabine Heinemann, Marlies Wesche, Henryk Wilk, Anna Funke, Verena Reuter, Jacqueline Möbius, Stephanie Springmann, Steffi Reimann und Grit Kühle. Sie werden nach den Herbstferien erstmals zusammenkommen und die weitere Arbeit planen.

