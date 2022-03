Burgdorf

Der Advent gehörte Fritz Röttger: Als Weihnachtsmann verkleidet, zog er in jenen Wochen alljährlich durch die Straßen der Stadt, verteilte Geschenke, hörte zu, nahm Wünsche entgegen und sorgte bei Kleinen wie Großen für ein Lächeln. Am Sonnabend ist der in Hannover-Linden gebürtige Röttger, der seit vielen Jahrzehnten in Ehlershausen lebte und als SPD-Mitglied dem Ortsrat seines Wohnortes sowie dem Burgdorfer Rat angehört hatte, mit 78 Jahren gestorben.

Der gelernte Schornsteinfeger musste nach dem Sturz vom Dach einer Laube die Kaminfegerei aufgeben. Der überzeugte Gewerkschafter verdingte sich erst als Chauffeur eines englischen Gerichtsoffiziers, dann als Versuchsfahrer bei Hanomag. Schließlich verpflichtete er sich für zwölf Jahre zum Dienst in der Bundeswehr, wo er eine Ausbildung zum Sozialarbeiter begann. 1978 begann Röttger seine Arbeit bei der Stadt Burgdorf und baute etwa das Haus der Jugend in Ehlershausen auf. 1980 wurde er Jugendpfleger in Uetze – bis zur berufliche Rente. Seinen Ehrenämtern blieb er bis zum Schluss treu.

Vielfältige Ehrenämter bestimmen Röttgers Leben

Vor drei Jahren erst hatte Röttger das Bundesverdienstkreuz für sein freiwilliges Engagement erhalten, denn das konnte sich sehen lassen. So war er von 1961 bis 1964 Vorsitzender der Jugendgewerkschaft im DGB in Hannover, seit 1980 Mitglied des Deutschen Jugendherbergswerkes beim Landesjugendverband Hannover und dessen Ortsvereinsvorsitzender in Uetze – und eben seit 1981 für den Verkehrs- und Verschönerungs-Verein und später den Stadtmarketingverein im Winter als Weihnachtsmann auf den Straßen Burgdorfs unterwegs. Überdies konnte man Röttger als Helfer beim Pferdemarkt und beim Entenrennen antreffen.

Sein Herz schlug jedoch vor allem für die Kinder, die in ihm den Weihnachtsmann sahen. Pünktlich an jedem zweiten Weihnachtstag rasierte er sich den Bart ab – um ihn dann wieder bis zur nächsten Adventszeit wachsen zu lassen. Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept bei den Kindern sagte er einmal, sie müssten den Weihnachtsmann anfassen können. Sie seien erst dann zufrieden, wenn sie festgestellt hätten: Alles ist echt, der weiße Rauschebart, der rote Mantel, die Zipfelmütze, die Glocke, der Jutesack.

Bis zu 30 Einsätze hatte Röttger vor der Corona-Pandemie allein für den Stadtmarketingverein als Weihnachtsmann absolviert. Er schaute aber auch in Altenheimen und Kindergärten vorbei, um die Vorfreude zu wecken. Die Pandemie verhinderte viele Besuche und Termine in den vergangenen beiden Jahren, über soziale Medien hielt Röttger den Kontakt zu den Burgdorfern.

Engagement reicht bis Russland

Machen statt diskutieren: So ließe sich Röttgers Lebensmotto beschreiben. Denn er packte an, wenn er sich für ein Projekt begeisterte. Ging es um die Sache, scheute er keinen Konflikt. So zog Röttger sich 2018 aus dem Vorstand der Arbeiterwohlfahrt zurück, weil er dessen Arbeit kritisierte. Röttger war zwar vor allem in der Region Hannover verwurzelt, doch sein Engagement beschränkte sich nicht auf sein Umfeld. So organisierte er 1991 für das Deutsche Rote Kreuz in Uetze eine Hilfsaktion zugunsten bedürftiger Soldatenfamilien im russischen Wolgograd (ehemals Stalingrad). 400 Tonnen Kleidung, Spielsachen, Lebensmittel, Decken sowie 42.000 Mark kamen zusammen, die er mit anderen in zwölf Lastwagen selbst an den Zielort brachte und dort verteilte.

Seit Sonnabend trauert Burgdorf um seinen Weihnachtsmann und um einen engagierten Menschen, der andere glücklich machen konnte.

Von Antje Bismark und Joachim Dege