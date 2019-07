Burgdorf

Wer war der Schwarze Herzog? Darüber informiert am Sonntag, 21. Juli, ab 14 Uhr Jens Kalle vom Ausstellungsteam des Stadtmuseums in einer Sonderführung an der Schmiedestraße 6. Er stellt dabei die wichtigsten Lebensstationen des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Oels vor. Wegen seiner schwarzen Uniform ging dieser als der Schwarze Herzog in die Geschichte ein. Die Veranstaltung gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung „Als der Schwarze Herzog kam“, die der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt Burgdorf organisieren.

Christel Hoffmann-Pilgrim erzählt Hausgeschichten

Zehn Gebäude aus dem Stadtbild bilden das Thema der Ausstellung „Burgdorfer Häuser und Geschichten“, die noch bis 18. August in der KulturWerkStadt, Poststraße 2, zu sehen ist. Christel Hoffmann-Pilgrim ergänzt die Präsentation am Sonntag, 21. Juli, ab 15 Uhr mit einem Vortrag, der Geschichten über die Entstehung der Häuser und ihrer Bewohner enthält. Alle Gebäude haben entweder einen geschichtsträchtigen Hintergrund, oder sie prägen aktuell das Stadtbild mit.

Die Teilnahme an beiden Führungen ist kostenlos.

Von Valerie Kruse