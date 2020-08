Burgdorf

„Stadt Burgdorf – hier wird Teamarbeit groß geschrieben“: Mit diesem Slogan wirbt die Verwaltung derzeit um neue Mitarbeiter. Fünf hat Bürgermeister Armin Pollehn jetzt begrüßen können. Denn Katharina Wilms, Merlin Woltmann und Corinna Otte beginnen ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte, Fabian Sickert als Fachkraft für Abwassertechnik und Svenja Lück startet ins Duale Studium Stadtinspektorin.

Lück hat ihre Ausbildung bei der Stadt Burgdorf gerade erst beendet, nun schließt sie das Studium nahtlos an. Die nächsten sechs Monate lerne sie im Blockunterricht am niedersächsischen Studieninstitut (NSI), danach kehre sie wieder ins Rathaus zurück, sagt sie. Dort trifft sie dann auf die künftigen Verwaltungsfachangestellten, die nach den ersten drei Tagen in der hiesigen Verwaltung zum NSI-Einführungslehrgang wechseln werden. Fabian Sickert indes erkundet zunächst die Kläranlage: „Ich habe dort vor zwei Jahren ein Praktikum absolviert und freue mich, dass die Ausbildung klappt“, sagt er.

Stadt beschäftigt zwölf Auszubildende

Die fünf Azubis hat sich nach Aussage von Personalchef Carsten Korn aus einem Feld von gut 70 Bewerbern durchgesetzt, insgesamt beschäftigt die Stadt damit zwölf Auszubildende in drei Jahrgängen. Die Begrüßung im Rathaus ließ sich Bürgermeister Pollehn nicht nehmen, der zum einen die Herausforderung der komplexer werdenden Welt mit dem Appell zum lebenslangen Lernen verband. Zum anderen ging er in diesem Jahr besonders auf die Corona-Pandemie ein. „Azubis haben wie alle städtischen Mitarbeiter eine Vorbildfunktion, sie sollten deshalb nicht an Großdemos wie in Berlin teilnehmen“, sagte er zum Start.

Von Antje Bismark