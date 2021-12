Burgdorf

Der Advent gilt als stille Zeit. Für Semra Celik, die an der Bahnhofstraße in Burgdorf das Blumengeschäft „Blütenzauber“ betreibt, ist es die Hochsaison. Im November und erst recht in der Vorweihnachtszeit hat die 51-Jährige alle Hände voll zu tun. Die Kunden laufen Celik förmlich die Bude ein, um sich einzudecken mit Gestecken und Sträußen.

Am 1. März 2007 eröffnete Celik ihren Blumenladen an der Bahnhofstraße 3a. Vier Jahre später zog sie um. Seit Weihnachten 2011 ist sie im Innenhof des Hauses Nummer 5 zu Hause, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Töchtern auch lebt.

Fünf Frauen schmeißen den Blumenladen

Nur zwei Jahre nach dem Einzug verunglückte Celik mit ihrem Auto vor den Toren der Stadt, erlitt schwere Verletzungen. Vorübergehend mussten Familienmitglieder den Laden ohne sie stemmen. Heute ist Celik wieder an Bord. An den Unfallfolgen leidet sie noch immer. Weshalb es vorkommt, dass sie selbst nicht im Laden steht, sondern sich eine Erholungspause nehmen muss.

Celik macht aus ihrem Handicap keinen Hehl. Nur fotografieren lassen will sie sich lieber nicht. Von den vielen Stammkunden kreidet ihr die kleinen Auszeiten niemand an. Die begeben sich dann in die Hände einer Mitarbeiterin. Zumal Celik den Laden im Team führt mit vier weiteren Frauen: Ihre älteste Tochter Rabea firmiert offiziell als Inhaberin, Schwester Hülya Altunöz kommt extra aus Langenhagen, um mit anzupacken. Obendrein stehen Marion Schmöckel und Dagmar Olms ihre Frau im Geschäft.

Das läuft in diesen Tagen besonders gut. Der Advent sei die mit Abstand umsatzstärkste Zeit im Jahr, sagt Celik. Jetzt könne sie das finanzielle Polster erwirtschaften, um den eher lauen Jahresanfang aufzufangen.

Blumen sind Semra Celiks Leidenschaft

Celik verkauft Blumen nicht bloß. Für sie ist es pure Leidenschaft, seitdem sie 14-jährig während eines Schülerpraktikums Feuer fing für alles, was blüht. Das war damals noch in Lehrte, wo sie als Kind türkischer Gastarbeiter aufwuchs. Die Eltern kamen 1964 von der Schwarzmeerküste. In Deutschland schätzt Celik den Brauch, Blumen als Gastgeschenk mitzubringen. In der Türkei seien es Süßigkeiten.

Blumen bedeuten für Celik „Erholung, Therapie und positive Gedanken“, bekennt sie. „So wie andere beim Sport runterkommen, ist es bei mir, wenn wir hier mit dem Stecken und Schneiden im Gange sind.“ Dabei macht sie keinen Unterschied zwischen bunten Sträußen und Trauerfloristik. „Auch das macht Spaß, wenn man den nicht kennt, für den es ist.“

Übers Jahr betrachtet seien Rosen der absolute Renner. Eukalyptus gehe gut als Grün. Beliebt seien Gerbera und Tulpen. „Ich liebe Hortensien. Und alles, was in der Natur vorkommt“, sagt Celik. Darum arbeite sie gern mit Gräsern und Ästen. Bis alles so weit sei, dass es präsentiert werden könne, sei es eine Menge Arbeit. „Wenn wir Blumen einkaufen, dauert es einen halben Tag, bis alles in Vasen sortiert und verkaufsfertig ist.“ Rosen zum Beispiel müsse das Team erst anschneiden und von Dornen befreien. Jede Blume werde in die Hand genommen und gegebenenfalls entblättert.

Der Blumenkauf ist eher Frauensache

Meist seien es Frauen, die Blumen kaufen. Darunter viele Kundinnen der ersten Stunde. Bisweilen riefen auch Männer an: „Die sagen dann ,Ich brauche einen Strauß. Sie kennen ja meine Frau‘.“ Die Pandemie habe dem Geschäft nichts anhaben können. Einen Umsatzeinbruch jedenfalls habe es nicht gegeben. Im Gegenteil: „Kunden haben mir Liebesbriefe geschrieben. Ich darf nicht meckern“, sagt Celik und macht sich schon wieder ans Binden des nächsten Straußes.

