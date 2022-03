Burgdorf

Flüchtlinge aus der Ukraine erfahren in der Stadt vielfältige Hilfen unterschiedlicher Einrichtungen. Das haben die einzelnen Organisationen zu bieten:

Katholische St.-Nikolaus-Kirchengemeinde: Die Gemeinde richtet zurzeit ihr Pfarrhaus her, das früher der Pfarrer bewohnte und das mittlerweile leer steht. Laut Kirchenvorstand soll darin eine ukrainische Familie unterkommen. Gleichzeitig bietet die Gemeinde den Pfarrsaal für Schulungen und Sprachkurse an.

Kolpingsfamilie Burgdorf: „Rad und Tat“ heißt ein Projekt, mit dem das katholische soziale Netzwerk nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren bereits 800 Fahrräder wieder hergerichtet und an Flüchtlinge ausgegeben hat. Aktuell hat die Kolpingsfamilie 200 Räder im Bestand und in drei Garagen eingelagert, darunter auch solche, die sie vom Fundbüro der Stadt bezogen hat. 30 seien bereits an ukrainische Flüchtlinge abgegeben worden. Die Stadtsparkasse Burgdorf spendete dazu Fahrradsitze für Kinder. Die Ausgabe von Rädern erfolgt immer sonnabends von 11 bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz, Im Langen Mühlenfeld.

Technisches Hilfswerk: Bundesweit hilft die Bundesanstalt bei der Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften. In Burgdorf ist das THW diesbezüglich (noch) nicht gefragt, steht aber bereit, falls es gebraucht wird.

Burgdorfer Mehrgenerationenhaus: Laut Koordinatorin Ursula Wieker sind dieses Jahr bereits 67 Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre aus der Ukraine nach Burgdorf gekommen. Im ganzen vergangenen Jahr seien es aus allen Nationen 82 gewesen. Das BMGH biete Sprachkurse an, eine Ersthilfe und unterstütze bei der Anmeldung bei der Stadt. Das BMGH konnte zwei ukrainische Akademikerinnen gewinnen, die Deutsch können und bei der Betreuung von Flüchtlingen helfen.

Deutsches Rotes Kreuz: Der Ortsverband unterhält die sogenannte Kleiderkammer an der Straße Drei Eichen. Kleidung ist nach DRK-Angaben ausreichend vorhanden.

Kinderschutzbund: Der KSB hat nach eigener Darstellung bereits einen Transport an die polnische Grenze unterstützt. Im Secondhandladen Kli-Kla-Klamotti würden zurzeit Alltagsgegenstände und Spielzeug für Kinder gesammelt, die an die Flüchtlinge gehen sollen. Der Kinderspieltreff für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren bietet freie Plätze auch für Flüchtlingskinder an. Eine Fachkraft berät Eltern traumatisierter Kinder.

Evangelisch-lutherische Paulus-Kirchengemeinde: Die Gemeinde hat das „blau-gelbe Wohnzimmer“ als Treffpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Der Ansturm ist enorm. Zudem bietet die Gemeinde einen Sprachkurs an und plant einen weiteren. Der Diakonieverband leiste die erforderliche Fachberatung. Freiwillige dienen sich als Sprachvermittler an. Laut Doris Lehrke-Ringelmann, Leiterin des Paulus-Familienzentrums, gibt es zudem eine große Unterstützungsbereitschaft von Vereinen. Mit Sachspenden sei das Kirchenzentrum „voll bis obenhin“. Spender gäben bisweilen auch Geld.

Nachbarschaftstreff: Die Einrichtung am Ostlandring bietet Begegnungstreffs an, zudem Sprachkurse, eine Kindergruppe und eine Flüchtlingssozialberatung.