Mit sonderlich vielen Sehenswürdigkeiten kann Heeßel nicht aufwarten, doch ein kleiner Vogel beschert dem Ort nun eine besondere Attraktion: Seit neun Monaten lebt dort die Dorfgans Ida – und zwar bei Familie Piefke, Im Paulsfeld. „Seit Ida flügge ist und sich im Dorf herumtreibt, kennt sie fast jeder“, sagt „Gänsemutter“ Sandra Piefke. Ein Bericht im „HSV-Echo“, dem Vereinsblatt des Heesseler Sportvereins, habe für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt.

Inzwischen passten die Dorfbewohner auf, dass Ida nichts passiert, betont Piefke und berichtet von zwei Begebenheiten, die zeigen, dass das Dorf Anteil nimmt: „Einmal ist die Polizei vorbeigekommen, um zu fragen, ob wir eine Gans vermissen. Ich habe Ida dann abgeholt. Sie watschelt ganz zutraulich hinter mir her. Ein Nachbar hat sie auch schon zum Tierarzt gebracht, weil er sie für krank hielt“, berichtet Piefke.

Die kleine Gans taucht einfach auf

Die Geschichte beginnt im Mai 2021, zwei Monate, nachdem Familie Piefke mit ihren drei Töchtern aus Burgdorfs Weststadt nach Heeßel gezogen war. „Ich habe mit meiner Nachbarin ein Pläuschchen gehalten, als plötzlich ein Küken um die Ecke kam und schreiend schnurstracks auf uns zukam. Wir haben es zunächst für eine Ente gehalten“, erzählt Sandra Piefke.

So klein war Gänseküken Ida, als es bei Familie Piefke ein Zuhause fand. Quelle: Sybille Heine

Für die tierliebe Kinderkrankenschwester, in deren Haushalt ein Hund, zwei Katzen, drei Meerschweinchen und Fische wohnen, war sofort klar, dass der kleine Vogel draußen allein nicht überleben würde. „Ich bin mit dem Küken und meinen Kindern zu einem Bach in der Nähe gegangen, wo eine Vogelfamilie gesehen worden war. Wir sind am Bach entlanggegangen, und das Küken ist uns schreiend gefolgt. Wir hatten die Hoffnung, dass es seine Eltern vielleicht hören. Aber von ihnen fehlt jede Spur“, sagt Piefke. So sei das etwa zwei Wochen alte Küken bei ihnen eingezogen. Die Kinder tauften die kleine Gans Ida, obwohl nicht klar sei, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Tier handele.

Mit Mastfutter gelingt die Aufzucht

„Ich hatte keine Ahnung, was so ein Tier braucht und habe erst mal gegoogelt. Mit zerdrückten Kartoffeln und Gänsemastfutter ist es uns gelungen, die kleine Ida aufzupäppeln. Jetzt wiegt sie drei Kilo und kümmert sich selbst um die Ernährung“, beschreibt die Kinderkrankenschwester die Entwicklung des kleinen Kükens. Als Schwimmbecken reiche jetzt nicht mehr der Angelspielbehälter der Kinder und auch nicht die Insektensammelbox als Schlafplatz. Ida habe den Gartenteich in Beschlag genommen und verbringe die Nächte im Garten.

Um sich auf die Aufzucht der kleinen Gans vorzubereiten, habe sie alle Bücher von Verhaltensforscher Konrad Lorenz gelesen, der als „Gänsevater“ berühmt wurde. Konrad Lorenz entwickelte Theorien zur Prägung und zu angeborenen Fähigkeiten bei Tieren. Graugänse waren seine liebsten Forschungsobjekte.

Konrad Lorenz ist Vorbild

„Toll, dass es diese Forschung gibt. Es ist alles genauso, wie Lorenz es beschrieben hat“, lobt Piefke die wissenschaftlichen Untersuchungen. „Nach der Lektüre habe ich versucht, Ida das Fliegen beizubringen und bin mit den Armen rudernd vor ihr her die Straße hinuntergegangen. Gelernt hat sie es schließlich von allein. So wie Kinder laufen lernen. Wir waren sehr stolz, als sie im August dann einen Meter weit fliegen konnte. Jetzt dreht sie schon große Runden bis zum Heisterkampsweg und ins Baugebiet Heineckenfeld“, sagt die „Gänsemutter“.

Ida sei der Familie zwar ans Herz gewachsen, sei aber ein Wildtier und brauche ihre Freiheit, betont Sandra Piefke und hofft dennoch: „Vielleicht findet sie im Frühjahr Anschluss, kommt irgendwann mit einem Partner wieder und bringt ihre Küken mit.“ Dann könnten die Heeßeler noch etwas länger ihre Dorfgans hüten.

