Unkraut jäten, Hecken stutzen, Rasen mähen, neue Pflanzen in die Beete setzen – wer Wert auf einen schönen Garten legt, muss viel Zeit investieren. Durch Ausgangssperren, Kontaktverbote und Kurzarbeit und Homeoffice haben viele Menschen in den vergangenen Wochen mehr Zeit gehabt, um sich um ihren Garten zu kümmern. Das farbenprächtige Ergebnis ist beispielsweise bei einen Rundgang durch Burgdorf-Schillerslage zu bewundern.

Die Menschen in Schillerslage schätzen ihre Privatsphäre, doch über ihre prachtvollen Gärten sprechen sie gern. „Ich bin Gartenliebhaber, ich verbringe viel Zeit draußen“, erzählt eine Frau, während sie junge Pflanzen in ein Beet setzt. Wegen der Coronakrise habe sie noch mehr Zeit im Garten verbracht, aber: „Mein Garten war auch ohne Corona immer schön“, betont sie.

Sie erzählt auch von den Gärten im Neubaugebiet, die von Landschaftsgärtnern geplant und angelegt wurden. Hier reihen sich präzise geschnittene Buchsbäume an kreative Statuen und junge Obstbäume. Erfreulich für Insektenliebhaber: Reine Schottergärten findet man in Schillerslage kaum.

Ein Paradies für Insekten

Stattdessen mag man es im Ort naturnah, bunt und manchmal sogar etwas wild. „Bei mir darf auch Unkraut wachsen, das blüht so schön“, berichtet eine andere Schillerslagerin, oder: „Ich lasse das wachsen, was im Garten hochkommt, egal ob Blume, Strauch oder Unkraut.“

Etwas versteckt im Dorf liegt ein Garten, der von vielen bewundert wird. „Ich habe hier alles selber gezogen, die Hortensien etwa sind schon 30 Jahre alt“, berichtet die Besitzerin. Bei den Blumen im Garten ist die gesamte Farbpalette abgedeckt. Es riecht nach Frühling und überall schwirren Bienen und Hummeln umher, die sich über das Futter freuen.

Wie sehr die Bewohner in Schillerslage ihre Gärten schätzen, weiß auch Marie-Ann Scheller vom „decorare“-Geschäft im Ort. Sie bietet unter anderem Gartenmöbel und Dekoartikel an. „Die Menschen hier hatten schon immer schöne, gepflegte Gärten“, sagt Scheller. Während der Krise habe man sie und das Geschäft toll unterstützt. „Die Leute haben Gutscheine gekauft und ihre Artikel online bestellt, auch die älteren Herrschaften, das war wirklich toll.“

Eine der vielen Bienen, die in den Gärten in Schillerslage Futter finden. Quelle: Mara-Ann Meeuw

Zurück zur Selbstversorgung

Besonders Nutzpflanzen seien beliebt, berichtet Scheller. „Für die Selbstversorgung wurden vor allem Tomaten und Gurken gekauft – mehr als in anderen Jahren.“ Seit der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown seien auch viele Kunden von außerhalb gekommen. „Hier auf dem Land ist es noch etwas leichter, Abstand beim Einkaufen zu halten. Das möchten die Menschen eher, als nach Hannover in die Gartencenter zu fahren“, sagt Scheller.

Großes Interesse an Kleingärten

Dass auch in anderen Ortschaften viele ihre Liebe zum Gärtnern entdeckt haben, wissen Dieter Frank, Fachberater im Kleingärtnerverein Drei Eichen, und Mona Gharib, zweite Vorsitzende vom Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte, Uetze. „Für zwei freie Gärten gab es acht Bewerber“, berichtet Frank. Vor allem junge Familien, die bislang nur einen Balkon hatten, seien auf der Suche nach einem Garten.

Gartentipps per Videochat

„Wir haben eine informative Broschüre erstellt, mit der wir für naturnahe Gärten werben und zahlreiche Pflanzen auflisten, die für Inspiration sorgen sollen“, sagt Nabu-Expertin Gharib. Viele hätten sich bei ihr gemeldet und Rat gesucht, was sie pflanzen könnten. Seitdem hilft sie per Telefon und Videochat bei der Gartengestaltung.

Ein naturbelassener Garten bietet einer Vielzahl von Insekten Futter und trägt so zur heimischen Artenvielfalt bei. Quelle: Mona Gharib

„Es geht oft darum, erst einmal anzufangen und zu wissen, was man im Garten haben möchte. Doch mit dem großen Angebot an Pflanzen sind manche überfordert. Da können wir helfen“, sagt Gharib. Die meisten wollten in ihren Gärten etwas für die Insekten tun. „Da eignen sich zum Beispiel Rittersporn, Fingerhut und Storchenschnabel, die viel Futter für Insekten bieten und so zu mehr Artenvielfalt beitragen.“

Ihr Rat für alle, die einen naturnahen Garten anlegen wollen: „Gehen Sie ohne Angst an die Sache ran und fangen Sie klein an.“ Die Broschüre des Nabu sowie Kontaktinformationen finden Interessierte im Internet unter www.nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de.

Von Mara-Ann Meeuw