Kaum jemals zuvor war der Stadtpark zwischen Schloss und Hainholzbach im Süden so gut in Schuss wie in diesen Tagen. Und das, obwohl der Gärtnerbauhof infolge der Corona-Krise zurzeit personell auf Sparflamme arbeitet und sein Leiter Hans-Heinrich Overmann mit der Hälfte seiner Mannschaft auskommen muss. Die Stadtgärtner haben Burgdorfs grüne Lunge ordentlich gelichtet und dabei seit dem vergangenen Oktober 150 zum Teil große Bäume gefällt.

Zur Galerie Die Stadtgärtner haben mit der Pflege des Baumbestands reichlich zu tun.

Die Stadtverwaltung hat nach eigener Darstellung gegenwärtig rund 26.000 Bäume in einem Baumkataster erfasst und durchnumeriert. Die werden regelmäßig untersucht, ob sie krank sind und noch sicher stehen. Nicht berücksichtigt sich die Bäume an Feldwegen. Deren Aufnahme ins Kataster dauere an, heißt es aus dem Rathaus. Am häufigsten kommt der Ahorn mit einem Anteil von 24 Prozent am gesamten Baumbestand. Danach folgen Linden (15,5 Prozent) und Eichen (13,5 Prozent). Birken, Hainbuchen, Eschen und Erlen kommen jeweils auf 4 bis 6 Prozent. Auch Exoten wie der Ginkgo und Mammutbaum fühlen sich im Stadtpark offenkundig pudelwohl.

Um das Lichten des Baumbestands in Grenzen zu halten, will die Stadt nun neue Bäume nachpflanzen. Geplant sind 80 Stück. Weil nicht nur das Grün gelichtet ist, sondern auch der Personalbestand des Gärtnerbauhofs, ist ein Teil dieser Nachpflanzungen auf den Herbst verschoben worden.

Hingucker für Spaziergänger: Ein badender Baumriese im sogenannten Schwanenteich im Stadtpark. Quelle: Joachim Dege

Mehr Zeit als geplant nimmt auch die Bergung eines Baumriesen aus dem Schwanenteich im Herzen des Stadtparks in Anspruch. Der war im Spätherbst in das Gewässer gestürzt und ist seither ein Hingucker für Spaziergänger. Nachdem die Stadtgärtner im Winter nicht zum Aufräumen gekommen waren, ordnete Bürgermeister Pollehn im Februar die Entfernung an.

Feuerwehr soll Baumriesen aus dem Teich bergen

Inzwischen ist auch die Feuerwehr einbezogen. Wegen der starken Regenfälle Anfang des Jahres aber war erst der Untergrund so aufgeweicht, dass sich ein Befahren mit schwerem Gerät verbot. Inzwischen lässt die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus eine Bergung nicht zu, weil die Beteiligten eng zusammenarbeiten müssten. „Daher kann das Thema erst nach der Rückkehr zur Normalität erneut aufgegriffen werden“, teilt das zuständige Tiefbauamt mit.

Dass die Stadtgärtner ihre Augen nicht überall gleichzeitig haben können, zeigt sich aktuell in der Einfahrt zum Rathaus II, dem Amtssitz des Bürgermeisters. Dort ist bereits am 12. März ein schwerer Ast einer alten Eiche auf das Dach des kroatischen Restaurants an der Marktstraße 1 gekracht. Die Reparaturarbeiten an dem Dach dauern aktuell an. Die Stadt ging dem Astabbruch mithilfe eines Steigers auf den Grund, ließ den Baum radikal beschneiden und die Krone auslichten. „Dies dient dazu, den Baum noch möglichst lange verkehrssicher erhalten zu können“, teilt das Rathaus auf Nachfrage mit.

