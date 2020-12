Burgdorf

Die seit drei Jahren schon anhaltende Trockenheit hat vielen Bäumen den Garaus gemacht. Nach Darstellung der Stadt seien viele an Feldwegen stehende Bäume, vor allem Birken, abgestorben und daher nicht länger standsicher. Die Stadt hat deshalb Firmen damit beauftragt, solche Gehölze zu fällen. Die Baumfällarbeiten sollen im Zeitraum von Dezember bis Ende Februar geschehen, beginnend in den Gemarkungen Heeßel, Beinhorn, Schillerslage und Sorgensen.

Anschließend folgen die Gemarkungen Dachtmissen, Weferlingsen, Hülptingsen und Burgdorf. In den Gemarkungen Otze und Ramlingen-Ehlershausen übernimmt der Gärtnerbauhof der Stadt Burgdorf das Fällen abgestorbener Bäume. Um die Arbeiten gefahrlos vornehmen zu können, müssten die betroffenen Feldwege kurzzeitig gesperrt werden, teilte die Stadt mit. Es sei mit Behinderungen zu rechnen.

Baumfällarbeiten kündigt die Stadtverwaltung auch für das Waldstück Grüne Lunge in Ehlershausen an. Von Donnerstag, 10. Dezember, an stehen dort Baumerntemaßnahmen in Inneres des Waldes an. Der Realverband Ramlingen, dem der Wald gehört, werde die anliegenden Straßen abschnittsweise für den Verkehr sperren. Für Erholungssuchende sei der Wald vorübergehend nicht zugänglich. Die Waldwege würden zur Sicherheit gesperrt.

Von Joachim Dege