Auch in der Stadt finden sich immer mehr Menschen, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchten. Deshalb hat die Verwaltung eine Übersicht zusammengestellt, wo Burgdorfer Familien Hilfe und Ansprechpartner finden – von Sprachvermittlung über Migrationsberatung bis hin zu Kleidung für die Geflohenen. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt dabei die Suche nach Gasteltern für Kinder ein, die vor dem Angriff der russischen Armee fliehen mussten. Alle Informationen gibt es unter www.burgdorf.de/ukraine

Schon jetzt kommen unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in Niedersachsen an, die über das Land an die Kommunen verteilt werden. Bürgermeister Armin Pollehn und sein Team, darunter die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes, starten deshalb jetzt die Suche nach Paaren und Familien, die ein Kind oder einen Jugendlichen aus der Ukraine aufnehmen können. Sie sollten beruflich oder privat über Erziehungserfahrung verfügen – insbesondere im Umgang mit Jugendlichen in der Pubertät. Hinzu kommen zeitliche Ressourcen, ein eigenes Zimmer, interkulturelle Kompetenz und möglichst Sprachkenntnisse.

Die Neuankömmlinge sollen so bald wie möglich in die Schulen und ins private Umfeld der Gasteltern integriert werden. Für alle Fragen rund um die Aufnahme der Jungen und Mädchen organisiert der Pflegekinderdienst eine Informationsveranstaltung, für die sich Interessierte unter Telefon (05136) 898332, 898308 oder 898325 anmelden können. Dies geht ebenfalls per E-Mail an huebert@burgdorf.de, s.spangenberg@burgdorf.de oder ludwig@burgdorf.de.

Hier gibt es Rat für Menschen, die andere aufnehmen

In der Stadt Burgdorf bestehen unterschiedliche Anlaufstellen für Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu gehören das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus, Telefon (05136) 878118, der Nachbarschaftstreff Ostlandring, Telefon (0175) 2062302 und der Diakonieverband Hannover-Land, Telefon (05136) 897342. Als Ansprechpartner für die Vermittlung von Wohnraum nennt die Stadt Thomas Borrmann vom Sozialamt, Telefon (05136) 898218. Eine Beratung in den Heimat- und Herkunftssprachen ermöglicht Roman Serebryanyy, Telefon (05136) 9202145 oder (0151) 64329801.

Hier können Sie in Burgdorf spenden

Das DRK Burgdorf nimmt in der Kleiderkammer, Drei Eichen 5a, gespendete Kleidung, Bettwäsche, Decken und Handtücher entgegen. Die Einrichtung öffnet montags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr. Sonderzeiten können mit Brigitte Grabietz, Telefon (05136) 7964, vereinbart werden. Die Spendenannahme wird in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Verein Niedersachsen organisiert.

Die Arbeiterwohlfahrt ruft zu Spenden auf, die an die Soziale Stiftung der AWO Region gehen sollen. Das Geld kommt den Geflüchteten zugute, wenn das Stichwort „Nothilfe Ukraine“ vermerkt ist.

Noch bis Sonnabend, 5. März, nehmen Mitarbeiter von Taxi und Mietwagen 2216 an der Straße Vor dem Hannoverschen Tor (gegenüber dem Rathaus V) haltbare Lebensmittel, Medikamente, Verbandsmaterialien und Hygieneartikel, insbesondere Windeln, entgegen. Der Hilfstransport startet am Sonnabendmorgen.

Von Antje Bismark