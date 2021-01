Burgdorf

„Der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren ist ein wichtiger Tag des Gedenkens“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn – in diesem Jahr allerdings gebe es wegen der Corona-Pandemie keine Möglichkeit zum öffentlichen Erinnern und Mahnen. Deshalb wählte der Verwaltungschef am Mittwoch einen neuen Weg der Erinnerung: Er legte erstmals eine Gedenkminute an der Synagoge an der Poststraße ein, die am 9. November 1938 nur wegen der Nähe zu anderen Fachwerkhäusern in der Reichspogromnacht nicht zerstört wurde.

„Die Erinnerung an dieses Unrecht wach zu halten und die Verbrechen der Nationalsozialisten aufzuarbeiten ist gerade in Zeiten, in denen extreme Meinungen zunehmen, besonders wichtig“, sagt Pollehn und fügt hinzu, er wolle vor allem die nachfolgenden Generationen über das unermessliche Leid der Menschen in den Konzentrationslagern und während des Holocausts informieren. Zugleich mahne er, die Opfer aller totalitären Regimes nicht zu vergessen. Er habe die Synagoge für dieses Innehalten ausgewählt, weil sie einen wichtigen Ort in der Stadt und in der Stadtgeschichte markiere, sagt der Bürgermeister.

Von Antje Bismark