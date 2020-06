Burgdorf

Geht es nach Gabi Schewe und Martina Neiye, beides Erzieherinnen aus Leidenschaft, dann bekommt Kultusminister Grant Hendrik Tonne in den nächsten Tagen Post. Viel Post. Denn Schewe hat ihre Kolleginnen und Kollegen in der Stadt, der Region und über die Gewerkschaft Verdi im Land dazu aufgerufen, sich mit einem Brief gegen die Kita-Öffnung am 22. Juni unter den ungenügenden Voraussetzungen seitens des Landes zu stemmen.

Keine Schutzmasken und Visiere, keine kontaktlosen Fieberthermometer, keine zusätzliche Reinigung, vor allem aber zu große Gruppen: Massive Kritik üben die beiden Burgdorferinnen am Vorgehen des Landes, ab nächstem Montag wieder weitgehend zum Regelbetrieb zurückkehren zu müssen. „Niemand kann vernünftig erklären, weshalb die Schulklassen geteilt unterrichtet werden, Kindergartengruppen aber komplett wieder zusammenkommen dürfen“, sagt Schewe, die in der Kita Freibad arbeitet.

Erzieherin: Wer soll die Toiletten desinfizieren?

Dort betreuen zwei Fachkräfte derzeit insgesamt 40 Vorschulkinder in zwei Gruppen, die wechselweise in die Einrichtung kommen. Weitere 39 Kinder könnten in der Notbetreuung einen Platz erhalten. Nun aber sei die Arbeit mit den künftigen Erstklässlern hinfällig, die Gruppen würden aufgelöst. Damit finden sich ab Montag in jedem Gruppenraum 25 Jungen und Mädchen ein, noch knobele die Einrichtung, wie sie das Bringen und Holen organisiere. Denn begegnen dürften sich die Kinder unterschiedlicher Gruppen nicht.

„Wie sollen wir das managen?“, fragt Neiye. Gehe ein Kind zur Toilette und ein anderes zur Garderobe oder in den Garten, dann lasse sich ein Aufeinandertreffen nicht vermeiden – auch wenn die Kita wie vorgeschrieben die Bewegungshalle und die Bücherei schließe, um möglichst viele Kontakte zu verhindern. Auf dem Freigelände dürften die Kinder nur nach einem Stundenplan toben, anders lasse sich die Trennung nicht realisieren. Als absolut unrealistisch sieht Schewe zudem die Vorgabe an, nach jedem Toilettengang der Kinder die WCs zu desinfizieren. „Wer soll das wann erledigen?“, fragt sie kopfschüttelnd und spricht in ihrem Brief an den Minister davon, dass die Fachkräfte schon jetzt im Notdienst an die Belastungsgrenze gelangt seien.

Minister Tonne antwortet nicht auf die Briefe

Die Forderungen der Erzieherinnen lauten nach Aussage Schewe, zudem bei Verdi engagiert, dass die Gruppen geteilt werden müssten, dass die Fachkräfte auf Wunsch ein Visier erhielten, an einer Reihenuntersuchung teilnehmen könnten und die Einrichtungen zusätzliches Geld für eine tägliche Zwischenreinigung bekommen sollten. „Ich habe echt Panik, wie das ab Montag gehen soll“, sagt die Burgdorferin, die wie Neiye und ihre Kollegen in den vergangenen Wochen die Kita-Kinder und ihre Familien zu Hause besucht hat.

Beide Erzieherinnen gehören zur Risikogruppe, sie fühlen sich allein gelassen von Politikern wie dem Kultusminister. „Wir sind ungehört“, sagt Schewe und bezieht es auch darauf, dass sie auf zwei Mails ans Kultusministerium bislang keine Antwort für eine Terminvereinbarung erhalten habe. „Dabei würde mich auch interessieren, welches Konzept Herr Tonne verfolgt“, sagt sie und fügt hinzu, sie und ihre Kollegen könnten derzeit keines erkennen. Das wiederum führe verstärkt zu Diskussionen mit Eltern, die sich an die geltenden Regeln nicht mehr halten wollten. „Wir müssen mit dem Druck und der Mehrbelastung fertig werden, das ausbaden, was der Minister verkündet hat, aber niemand hat uns einbezogen“, kritisiert Schewe.

Pädagogen sehen sich vom Minister herabgewürdigt

Mehr noch: Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich nach einer Tonne-Äußerung in ihrer Arbeit herabgewürdigt. So plädiert der Minister in seiner Stellungnahme vom 9. Juni dafür, den ohnehin knappen Personalschlüssel jetzt aufzuheben und andere geeignete Personen als die pädagogischen Fachkräfte vorübergehend einzusetzen. „Diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen“, sagt Schewe. Geeignet seien letztlich nur diejenigen, die eine Ausbildung absolviert und entsprechende Zertifikate, darunter auch ein polizeiliches Führungszeugnis, vorgelegt hätten.

Ihre Bedenken hat Schewe in dem Brief drastisch formuliert, andere Kolleginnen seien bereits gefolgt. „Am 4. Juni haben Eltern etwa 100 Briefe abgegeben, von uns werden es deutlich mehr sein“, gibt sie sich kämpferisch. Sie sammele zu Hause die Post und werde dafür sorgen, dass jeder Brief im Kultusministerium ankomme, sagt sie. Wer Kontakt zu Gabi Schewe aufnehmen möchte, erreicht sie unter gabi-schewe@t-online.de und unter Telefon (0157) 52765127.

Von Antje Bismark