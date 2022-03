Burgdorf

Hat die Stadt bei ihrer Verkehrsplanung ausschließlich die Belange von Autofahrern berücksichtigt? Mit diesem Vorwurf sieht sich die Stadtverwaltung angesichts ihrer Pläne für einen Kreisel statt der sogenannten Lidl-Kreuzung an der Uetzer Straße konfrontiert. Burgdorfs Kommunalpolitiker wollen darüber am Donnerstag, 24. März, ab 17 Uhr in einer öffentlich zugänglichen Videokonferenz beraten, bevor der Verwaltungsausschuss der Stadt schon nächste Woche eine Entscheidung trifft.

Am Ostlandring entsteht zurzeit das neue Einzelhandelszentrum Aue Süd: Das E-Center Cramer zieht bald an den Ostlandring um. Aldi vergrößert seinen Markt, die Eröffnung ist für den 11. April vorgesehen. Auch der Discounter Lidl trägt sich mit Plänen für einen größeren Neubau. Alles zusammengenommen werde daher in naher Zukunft für erheblich mehr Verkehr auf dem Ostlandring und der Uetzer Straße sorgen, haben Verkehrsfachleute der Stadt in einem Gutachten ins Stammbuch geschrieben. Ihre Empfehlung: Die Stadt soll die Lidl-Kreuzung zum Kreisel umbauen. Nur so könne der Verkehr reibungslos fließen. Denn für den wirtschaftlichen Betrieb des Einzelhandels sei ein ungehindertes Anfahren von enormer Bedeutung.

ADFC: Verkehrsführung schafft Probleme für Radverkehr

Fast eine Million Euro würde der Umbau des Verkehrsknotenpunkts zum Kreisel die Stadt nach eigenen Angaben kosten. Ob die Kommune dieses Geld in die Hand nehmen soll, will die Politik nun im Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr diskutieren. Dabei befassen sich die Kommunalpolitiker auch mit den Einwänden, die die Lobby der Radfahrenden gegen die Kreisel-Pläne ins Feld führen. Der Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat zwar keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Kreisel, wohl aber Probleme mit der vorgesehenen Bauausführung wegen der befürchteten negativen Folgen für Radfahrerinnen und Radfahrer.

Die Eröffnung neuer Supermärkte im Einzelhandelszentrum Aue Süd am Ostlandring steht kurz bevor. Quelle: Joachim Dege

Die Stadtverwaltung plant nämlich, dass Radfahrende im Kreisel auf der Fahrbahn fahren sollen – so wie am Schwarzen Herzog. „Nach vorliegenden Erkenntnissen führt eine hohe Verkehrsdichte im Kreisel zur Verdrängung der Radfahrenden auf den Fußweg“, befürchtet der ADFC in seiner Stellungnahme, in welcher der Verband zudem einen Radweg auf der Ostseite der Osttangente bis zum Dachtmisser Weg fordert.

Für „brandgefährlich“ hält die Ratsfraktion der Partei Die Linke die Kreisel-Pläne der Stadtverwaltung. Sie beantragt Änderungen, „damit der Kreisel kein Unfallschwerpunkt für Radler und Radlerinnen wird“. Für den Radverkehr brauche es einen eigenständigen Radweg um den Kreisel herum, damit es gar nicht erst zu Konflikten mit dem Autoverkehr kommt, lautet die erste Forderung. Zudem solle die Stadt den vorhandenen Radweg auf der Westseite der Osttangente verbreitern, um einen sicheren Radverkehr für Schülerinnen und Schüler in beiden Fahrtrichtungen zu ermöglichen. Dafür solle die Stadt über den Ankauf von Wiesenfläche neben dem Radweg Verhandlungen aufnehmen.

Hülptingser prangern einseitige Planung für Autos an

Die Bürgerinitiative Sicherer Schulweg für Hülptingsen sowie der neue Ortsverein Hülptingsen hat einen Verkehrsfachmann in seinen Reihen. Andreas Jürß ist bei der Stadt Celle zuständig für Planung, Entwurf und Verkehrsanlagen sowie obendrein Fahrradbeauftragter. Er sieht die Interessen von Radfahrenden und Schulkindern bislang nicht ausreichend berücksichtigt, so seine Kernkritik. Zudem habe die Untersuchung der Verkehrssicherheitsbelange das gleiche Ingenieurbüro vorgenommen, welches das Verkehrsgutachten für den Bebauungsplan geliefert habe. Das Ergebnis sei unbefriedigend, „weil lediglich die Verkehrsqualität für Kraftfahrzeuge und nicht die Situation für den Radverkehr, insbesondere für den Schülerverkehr, beachtet“ worden sei.

Jürß kommt zum Schluss, dass die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Planung zu erheblichen Problemen und Defiziten führt. Zwingend erforderlich sei aber eine unvoreingenommene Betrachtung der Verkehrssituation aller Verkehrsteilnehmer. Weil es die nicht gibt, lehnen Bürgerinitiative und Ortsverein Hülptingsen die Kreisel-Pläne ab.