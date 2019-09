Burgdorf

Die neue Saison der Burgdorfer Schlosskonzerte steht vor der Tür. Den Auftakt machen der junge Ausnahmegeiger Yury Revich und sein kongenialer Partner am Flügel, David Kadouch, am Sonntag, 15. September, 17 Uhr, mit Werken unter anderem von Ludwig van Beethoven und Maurice Ravel.

Der Geiger Yury Revich eröffnet mit seinem Klavierpartner David Kadouch die neue Saison der Schlosskonzerte. Quelle: Privat

Matthias Schorr, umtriebiger Sprecher der ehrenamtlich arbeitenden Kultursparte Scena im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV), erklärt, worauf es ihm und seinen Mitstreitern bei der Organisation der Schlosskonzerte ankommt: „Eine interessante und vielseitige Auswahl an Kammermusikprogrammen zusammenzustellen und sie mit hochkarätigen Künstlern und Ensembles zu besetzen – das ist der Ansatz, den Scena für die Reihe verfolgt.“

Die Stadt Burgdorf hält sich organisatorisch heraus

Möglich machen das ein Zuschuss der Stadt zu den Konzerten als Grundstock, die finanzielle Unterstützung einer Reihe von Kulturpartnern von Scena sowie jede Menge Enthusiasmus, den der Helferkreis um Schorr investieren. Die Stadt hält sich dabei organisatorisch komplett heraus. Sie stellt lediglich den Saal im Schloss zur Verfügung.

Sieben Konzerte werden es auch in dieser Saison wieder sein, in denen Scena im Schloss zum Teil namhafte und profilierte Künstler vorstellen wird. „Wir werfen unsere ganze Leidenschaft für die Musik in die Waagschale, um tolle Musiker für einen Auftritt in Burgdorf zu begeistern“ sagt Schorr.

Revich und Kadouch lassen die Fetzen fliegen

Ein Violin-Recital läutet die Saison ein. Der aus Moskau stammende Geiger Yury Revich und sein französischer Klavierpartner David Kadouch sind nicht irgendwer. Als Gewinner des International Classic Music Awards und des Echo Klassik wird Revich Beethovens berühmte „Kreutzer-Sonate“ spielen und in Ravels „Tzigane“ und Sarasates „Carmen Phantasie“ dafür sorgen, dass die Fetzen fliegen. Das zumindest verspricht Scena seinem Publikum fest in die Hand.

Im Oktober setzt Scena die Konzertreihe fort mit einem Schumann-Brahms-Abend, bei dem die Bratscherin Tatjana Masurenko und Boris Kusnezow am Flügel im Schloss aufspielen werden. Mit Amadeus Wiesensee wird im November ein hochtalentierter junger Pianist im Schloss zu Gast sein. Er hat Werke von Domenico Scarlatti, Alban Berg und Frederic Chopin im Gepäck.

Das aufregendste Streichquartett der Welt kommt

Zu Beginn des neuen Jahres findet sich dann mit dem Pavel-Haas-Quartett das „aufregendste Streichquartett der Welt“ (Gramophone) im Schloss ein. Die Pianistin Claire Huangci war schon zu Gast in den Schlosskonzerten – sie kommt im Februar wieder, und zwar mit dem Cellisten Tristan Cornut an ihrer Seite. Vier Holzbläser und ein Klavier sind als „Ensembles 4.1“ im April als weltweit einmaliges „Piano Windtet“ zu erleben, unter anderem mit einem in Hannover entstandenen Quintett von Walter Gieseking. Den Saisonabschluss im Mai besorgt Anna-Doris Capitelli. Mit ihrem Klavierpartner Piotr Fidelus präsentiert die an der Mailänder Scala singende Mezzosopranistin einen Liederabend.

Einzelkarten zum Preis von 19 Euro und Abonnements für 120 Euro sind erhältlich über die Scena-Tickethotline (05147) 720937 sowie in Burgdorf in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße 65 und in der Geschäftsstelle des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins an der Braunschweiger Straße 2.

Von Joachim Dege