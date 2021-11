Burgdorf

Für eine 63 Jahre alte Burgdorferin war es am Montagnachmittag ein teurer Besuch im Supermarkt am Ostlandring. Als sie gegen 16.45 Uhr an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Ob ihr das ein Taschendieb während des Einkaufs aus der Umhängetasche gefingert hatte oder ob es ihr aus der Tasche gefallen war und es jemand an sich nahm, ließ sich nicht klären. Jedenfalls waren 60 Euro, die Ausweispapiere sowie Bankkarten weg. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Diebstahls, schließt aber auch eine Fundunterschlagung nicht aus.

Von Joachim Dege