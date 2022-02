Burgdorf

Eine Freiheitsstrafe wegen Geldwäsche hat ein bislang unbescholtener 63 Jahre alter Mann aus Burgdorf erhalten – er hatte zwei Konten eingerichtet, über die Unbekannte zigtausende Euro aus Internetbetrügereien in die Türkei überwiesen.

Nach mehreren Streitereien mit seiner ehemaligen Chefin hatte der Burgdorfer im Frühjahr vergangenen Jahres seine Arbeit verloren. Unmittelbar nach der Entlassung kontaktierten ihn zwei ihm unbekannte Männer und warfen ihm vor, auf dem Handy kinderpornografische Bilder zu besitzen. Diese Bilder, sagte der Mann jetzt im Amtsgericht Burgdorf aus, habe er nie heruntergeladen, sie seien ihm von einer unbekannten Nummer zugeschickt worden. Er ließ sich auf ein Treffen in einem Burgdorfer Café ein, dabei kündigten die Unbekannten – angeblich von der einstigen Chefin geschickt – eine Strafanzeige wegen der Bilder bei der Polizei an. In diesem Moment, so der Verteidiger, habe sein Mandant nicht mehr klar denken können.

Denn die Männer boten ihm den Verzicht auf eine Anzeige an, wenn er auf seinem Namen ein Bankkonto eröffnen würde. Am 24. April ging der Burgdorfer deshalb zur Post und legitimierte sich für das neue Konto bei der Consorsbank via Post-Identverfahren. Gut 54.200 Euro flossen in den folgenden Wochen auf das Konto, das Geld wurde zeitnah an Konten in der Türkei überwiesen. Ein zweites Konto bei der DKB-Bank folgte Ende Mai, dort gingen knapp 90.000 Euro ein. Aufmerksame Beschäftigte stuften den Geldeingang, vor allem aber die geplante Überweisung, als bedenklich ein: Sie stoppten den Geldfluss und schalteten die Polizei ein.

Polizei hat Verdächtigen bereits im Visier

Deren Ermittler hatten den Burgdorfer bereits ins Visier genommen, wie ein Beamter in der Verhandlung mit Verweis auf die ersten Transaktionen sagte. „Er hatte sich verdächtig gemacht, weil er beim ersten Konto Gutschriften von Dritten erhalten und an Dritte weitergeleitet hatte“, sagte der 38-Jährige. Zudem, ergänzte eine DKB-Angestellte, enthalte der Verwendungszweck bei dieser Art der Geldwäsche oft private Informationen: „Rückzahlung für den Stiefvater“ oder „Geburtstagsgeschenk für die Tante“. Wegen der Verdachtsmomente suchten die Beamten aus Hannover deshalb den Burgdorfer in seiner Wohnung auf.

Zunächst bestritt er in der ersten Vernehmung bei der Polizei, die Konten überhaupt eröffnet zu haben – in der Verhandlung räumte er diesen Umstand ein. Allerdings leugnete er bis zum Schluss, irgendeine Überweisung getätigt zu haben. Stattdessen hätten ihm die Unbekannten die bis zu sechs Briefe, die eine Bank für neue Kontoinhaber mit Karten, Pins und TANs schickt, aus dem frei zugänglichen Postkasten gestohlen und benutzt. „Diese Mühe macht sich keiner der Hintermänner, das Risiko der Entdeckung wäre viel zu groß“, sagte hingegen der erfahrene Ermittler. Staatsanwältin und Amtsrichterin Stephanie Rohe stuften diese Aussage deshalb als Schutzbehauptung ein.

Betrüger werben Geldwäsche-Opfer gezielt an

Denn, so betonte der Polizeibeamte in der Verhandlung, die Hintermänner der Geldwäsche legten großen Wert darauf, nicht erkannt zu werden. „Sie agieren mit falschen Identitäten, selbst das Treffen in Burgdorf ist schon ungewöhnlich“, sagte er. Seinen Angaben zufolge läuft das Geschäft meist nach einem ähnlichen Verfahren ab: Die Betrüger erstellen eine gefälschte Internetseite. In diesem Fall nutzten sie die Seite goldhandel-testsieger.de und boten ihre Dienstleistung, den Verkauf von Gold, an. Die Kunden erhalten dann zum Teil Zertifikate, zum Teil auch Depotauszüge – aber niemals die Ware. Stattdessen fließt ihr Geld auf ein Konto, das Menschen wie der Burgdorfer eröffnet haben. Von dort geht die Überweisung dann meist sehr schnell auf Konten in die Türkei.

In den meisten Fällen suchen die Täter ihre Opfer für die Kontoeröffnung über soziale Medien, indem sie ihnen eine Stelle als „Finanzagent“ anbieten. In dieser Funktion verwalten sie das eingehende und ausgehende Geld, sie fungieren strafrechtlich als Geldwäscher und müssen – wie auch im Burgdorfer Fall – für den entstandenen Schaden aufkommen, der sich auch nicht über eine Privatinsolvenz beheben lässt. Damit kann der 63-Jährige eigentlich der DKB-Bank für das schnelle Agieren dankbar sein, die einen Großteil der Summe eingefroren hat. Dankbar können auch die geprellten Opfer sein, darunter ein Landwirt, der mehrere zehntausend Euro in das Internetgold investiert hatte.

Die 54.200 Euro vom ersten Konto indes bleiben verschwunden, für sie wird der Burgdorf geradestehen müssen. Für seine Beteiligung an der Straftat, die Amtsrichterin Rohe als fahrlässige Geldwäsche einstufte, bekam er eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. „Auch wenn die Erpressung eine Besonderheit in ihrem Fall war, so hätten Sie doch zur Polizei gehen können“, sagte Rohe.

