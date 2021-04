Burgdorf

Das Amtsgericht Burgdorf hat einen notorischen Betrüger zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte vom heimischen PC aus Kunden in ganz Deutschland auf einer Internetverkaufsplattform um ihr Geld gebracht. „Das war sehr einfach“, gestand der 31-Jährige im Prozess.

Der Betrüger, ein gelernter Gärtner, täuschte bei eBay Kleinanzeigen jeweils vor, dass er mit günstigen Computerteilen handele. Mal bot er dort einen Prozessor an, ein anderes Mal eine Grafikkarte. An gutgläubigen Kunden herrschte kein Mangel. Im Vertrauen darauf, dass die in Chats gemachten Angaben des Anbieters stimmten, überwiesen sie den verlangten Kaufbetrag noch stets auf das Konto des Burgdorfers bei einer Bank in Leipzig. Ware freilich bekamen sie nicht. Denn der Betrüger hatte nie vorgehabt, irgendetwas zu versenden.

Die am Ende stets entnervten Käufer reagierten schließlich mit Strafanzeigen. Zehnmal ging das so im Februar und März vergangenen Jahres. So viele Taten nämlich konnte das Gericht dem Angeklagten nachweisen, zumal dieser die von der Polizei ermittelten Anklagevorwürfe der Staatsanwaltschaft frank und frei einräumte. Seine Einnahmen beliefen sich auf 1114,99 Euro.

Betrüger finanziert mit Straftaten seinen Wodkakonsum

Im Prozess gab sich der Betrüger, der wegen anderer Gaunereien ähnlichen Kalibers zurzeit eine Gefängnisstrafe absitzt und noch bis Herbst 2023 hinter Gittern logiert, reuig. Er versprach der Richterin sogar in die Hand, dass er sich bei seinen Opfern entschuldigen werde. Obendrein hatte er eine herzergreifende Geschichte parat, warum er nur kurze Zeit nach seiner letztmaligen Verurteilung im vergangenen Jahr erneut straffällig wurde.

Und die ging so: Die Mutter habe binnen zwei Jahren zweimal eine Hirnblutung erlitten. Nach jedem dieser Schicksalsschläge sei er wieder zu Hause bei den Eltern eingezogen und habe die Mutter aufopferungsvoll gepflegt – unter Aufgabe seiner Erwerbstätigkeit als Gärtner und eines regelmäßigen Einkommens. Die Situation habe ihn derart deprimiert, dass er dem Alkohol verfallen sei. Das Arbeitslosengeld II, das er bezogen habe, habe zur Finanzierung seines Wodkakonsums nicht ausgereicht, weshalb er sich mit den Internetbetrügereien eine Einnahmequelle habe verschaffen wollen.

Das Gericht nahm zugunsten des geständigen Angeklagten zwar an, dass er aus einer Art Notlage heraus gehandelt habe, zumal alkoholbedingt enthemmt. Aber: Bei den mit hoher krimineller Energie in Serie begangenen Taten handelte es sich nicht um einfachen Betrug, sondern gewerbsmäßigen Betrug, für den das Gesetz härtere Strafen vorsieht. Da der Mann laut Bundeszentralregister seit 2015 schon zehn Verurteilungen wegen Betrugs auf dem Kerbholz hat, kam eine Bewährungsstrafe nicht mehr in Betracht.

Von Joachim Dege