Uetze/Burgdorf

Mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung ist vor dem Amtsgericht in Burgdorf ein Prozess um einen Führerschein zu Ende gegangen, den ein 26 Jahre alter Mann aus Uetze vor zwei Jahren erworben haben will. Allerdings haben Amtsrichterin Stephanie Rohe und die Anklagebehörden trotz intensiver Ermittlungen keinen Hinweis auf Fahrstunden, Prüfung und die Ausstellungsbehörde finden können.

Im Jahr 2020 hatte der Beschäftigte einer Zeitarbeitsfirma nach eigenen Angaben den theoretischen und praktischen Unterricht bei einem Fahrlehrer namens Marko in Hannover absolviert, die Prüfungen schließlich auch bestanden. Etwa 4000 Euro investierte der Uetzer nach eigenen Angaben und nach Aussage seiner Lebensgefährtin in die Ausbildung samt Abschluss – bar. Eine Rechnung oder Überweisung konnte der 26-Jährige nicht vorweisen, vielmehr ließ er über seinen Verteidiger ausrichten, dass der Fahrlehrer, angestellt bei einer Fahrschule in Hannover, auf diesem Vorgehen bestanden habe. Von jenem Marko habe er schließlich die Fahrerlaubnis erhalten. Die, so der Angeklagte, habe er beim Umzug nach Uetze verloren. Er schickte eine Kopie des Dokuments ans Kraftfahrtbundesamt nach Flensburg, um einen neuen Führerschein zu bekommen.

Polizeistreife stoppt Angeklagten in VW Golf

Die Anfrage landete bei der Region Hannover als zuständige Behörde, deren Mitarbeiterin die Fälschung entdeckte und anzeigte. Deshalb leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und eines wegen falscher Versicherung an Eides statt ein. Doch vor Gericht musste sich der 26-Jährige noch wegen eines dritten Delikts verantworten: Er fiel im März 2021 einer Polizeistreife auf, als er nach Einschätzung der Beamten seinen VW Golf unsicher über die Bundesstraße 188 steuerte. Sie stoppten den Wagen in Hülptingsen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorlegen – denn die Abfrage ergab zu diesem Zeitpunkt bereits, dass das angeblich verlorene Dokument ohnehin gefälscht war.

Nachdem der Angeklagte in einer ersten Verhandlung im August 2021 beharrlich seine Version vertreten hatte, vertagte Amtsrichterin Rohe seinerzeit die Entscheidung, um offene Fragen zu klären. „Wir haben wirklich alles versucht, um Hinweise für Ihre Geschichte zu finden“, sagte sie beim zweiten Termin und verwies auf entsprechende Nachfragen beim Kraftfahrtbundesamt, das keine Führerscheine ausstellt, und beim TÜV, bei dem der Uetzer weder für die theoretische noch die praktische Prüfung angemeldet war. Zudem lud Rohe den Inhaber der Fahrschule vor, bei der der angebliche Fahrlehrer angestellt gewesen sein soll. Der 40 Jahre alte Inhaber sagte: „Es ist ausgeschlossen, dass der Angeklagte bei uns die Fahrerlaubnis gemacht hat.“

So fehle im elektronischen System jeder Hinweis auf den 26-Jährigen, er beschäftige niemanden mit dem Namen Marko, und er selbst habe den Mann nie in seinen Räumen getroffen. „Ich sehe ihn hier zum ersten Mal“, sagte der Hannoveraner. Zudem könne er ausschließen, dass ein anderer Fahrlehrer möglicherweise illegal die Fahrstunden angeboten habe. „Sie konnten bis 2021 meine Wagen gar nicht privat nutzen.“ Das sei jetzt möglich, aber nur einer mache davon Gebrauch.

Richterin spricht von Schutzbehauptung

Angesichts dieser Ermittlungsergebnisse forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von drei Monaten und zwei Wochen ohne Bewährung, weil der Uetzer, Vater einer Tochter, bereits wegen eines gemeinschaftlich verübten Wohnungseinbruchsdiebstahls unter Bewährung steht. „Sie haben sich aber nicht bewährt, und ich sehe auch keine gute Sozialprognose“, sagte der Anklagevertreter. Der Verteidiger indes bezeichnete seinen Mandanten auch mit Blick auf den „utopisch hohen Preis für die Fahrerlaubnis“ als Opfer von kriminellen Machenschaften. „Ich bin überzeugt, dass es so abgelaufen ist, wie er es glaubhaft schildert“, sagte er – konnte damit aber Amtsrichterin Rohe nicht überzeugen.

Sie sprach von einer Schutzbehauptung, mit der sich der Angeklagte einer Strafe entziehen wolle. Deshalb folgte sie der Strafforderung des Staatsanwaltes, setzte die Freiheitsstrafe aber zu einer dreijährigen Bewährung aus. Zudem muss der Uetzer eine Geldauflage von 500 Euro an den Gefangenenförderverein zahlen.

Von Antje Bismark