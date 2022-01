Burgdorf

„Es ist ganz wichtig, dass Sie die Finger vom Autofahren lassen. Sie gefährden nicht nur sich, sondern auch andere. Lassen Sie das sein, Sie dürfen das nicht!“ Mit diesen eindringlichen Worten beschwor Stephanie Rohe, Strafrichterin am Amtsgericht, einen 31 Jahre alten Burgdorfer. Den hatte sie soeben wegen Fahrens ohne Führerschein in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 320 Euro verurteilt.

Der 31-Jährige leidet unter den Folgen eines frühkindlichen Hirnschadens und steht deshalb unter Betreuung. Autofahren ist für ihn tabu. Warum er trotzdem fuhr, versuchte das Gericht mithilfe etlicher Zeugen aufzuklären. Der Angeklagte selbst bestritt die im zur Last gelegten Fahrten. Sowohl ein Anwohner als auch mehrere Bekannte des Angeklagten wollten diesen aber an verschiedenen Tagen im Mai vergangenen Jahres am Steuer eines Renault Clio gesehen haben.

Attest belegt: Angeklagter nicht fähig, Auto zu fahren

Der Anwohner berichtete, dass der Angeklagte mit seinem Auto einen Zaun touchierte. Ihm habe er dann erzählt, dass er seinen Führerschein noch nicht so lange habe und deshalb unsicher sei. Einen Führerschein jedoch wird er wohl nie bekommen können, auch wenn er vor mehreren Jahren einmal mit der Ausbildung für den Rollerführerschein begonnen hatte.

Sein Vater, der als Betreuer eingesetzt ist, führte im Zeugenstand eine ärztliche Bescheinigung ins Feld. Sie attestiere, dass der Sohn gar nicht fähig sei, ein Fahrzeug zu führen. Trotzdem hat sich der Angeklagte wiederholt ans Steuer des Autos einer Bekannten gesetzt, war dabei von der Polizei erwischt und deshalb auch schon einmal verurteilt worden. „Er macht sich keine Gedanken über das, was kommen könnte“, sagte sein Vater. Er selbst habe ihm vergeblich einzuschärfen versucht, dass er kein Auto fahren dürfe, so gern er das auch wolle.

Als sein Sohn dann aber Papiere und Schlüssel für den Renault Clio in seinem Briefkasten fand, sei die Verlockung wohl zu groß gewesen. Zumal der Wagen gleich um die Ecke geparkt worden war. Veranlasst hatte das laut einem Zeugen die Bekannte, mit deren früherem Auto der in einer Behinderteneinrichtung arbeitende Angeklagte einst erwischt worden war.

Richterin: „Man hat Sie mächtig in Versuchung geführt“

Bei der Aktion handle es sich um eine Retourkutsche, vermutete der Vater: Sein Sohn habe mehrfach auf das kleine Kind dieser Frau aufgepasst. Weil der Vater ihn damit überfordert sah, schaltete er das Jugendamt ein. „Ich bin überzeugt, dass er zum Fahren provoziert werden sollte. Er hat nicht widerstehen können.“ Befragen konnte die Richterin die Frau dazu nicht. Sie blieb dem Prozess unentschuldigt fern.

Die Richterin kam zum Schluss, dass der Vater wohl richtig liege, und sagte zu dessen Sohn: „Man hat Sie mächtig in Versuchung geführt.“ Zwar sei für den Beklagten nicht ersichtlich gewesen, dass kein Versicherungsschutz bestanden habe, weil die Kennzeichen mit Stempeln montiert waren. „Aber sie wussten schon, dass sie nicht fahren durften.“ Gerade weil es um den Schutz aller Verkehrsteilnehmer gehe, sei das Vergehen zu ahnden.

Von Sandra Köhler