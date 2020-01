Burgdorf

Mit einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr hat das Amtsgericht Burgdorf jetzt zwei Fälle von versuchtem Diebstahl mit Waffen geahndet. Angeklagt war ein 33 Jahre alter drogensüchtiger Mann, der sich auf der Suche nach Wertsachen Zugang zu zwei nicht verschlossenen Fahrzeugen verschafft hatte. Beide Male hatte er ein Messer in der Tasche und war von der Polizei erwischt worden.

Der 33-Jährige nimmt seit Jahren Heroin. Der Suchtdruck, wie Fachleute das sinnesraubende Verlangen nach der Droge nennen, sei immer da, berichtete er Strafrichterin Stephanie Rohe. Auch noch, nachdem er sich im Dezember einer Entgiftung in einer Fachklinik unterzogen hatte, wie ein Attest auswies. So kommt es nicht von ungefähr, dass der Angeklagte sich nicht zum ersten Mal vor einem Richter zu verantworten hatte und längst einschlägig vorbestraft ist.

Der Suchtdruck war auch die Triebfeder für die beiden Diebstahlsversuche im Sommer vergangenen Jahres. Um an Wertgegenstände zu gelangen, die sich zur Finanzierung seiner Sucht zu Geld machen lassen, stiegt der Mann im Juni am helllichten Tag in einen VW Bulli ein, der vor einem Laden an der Braunschweiger Straße geparkt war. Der Geschäftsinhaber sah dies und rief die Polizei, die den Mann noch auf dem Beifahrersitz sitzend antraf und mitnahm. Der Angeklagte behauptete zwar, dass er sich nur vertan habe und glaubte, ins Fahrzeug eines Bekannten eingestiegen zu sein. Eine Videokamera im Laden hatte allerdings alles aufgenommen und widerlegte diese Version.

Diebstahlsversuchs mit dem Messer in der Tasche

Nur wenige Tage später war der 33-Jährige angeblich auf dem Weg zum Arzt, als er auf der Moorstraße die Beifahrertür eines Autos öffnete und sich ins Wageninnere setzte. Ein Lehrer, dem das Auto gehört, trat genau in diesem Moment aus seiner Haustür. Als er den Mann auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs sah, stellte er diesen resolut zur Rede und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In beiden Fällen fand die Polizei ein Messer in der Tasche des Mannes. Das fiel strafverschärfend ins Gewicht. Dass der Mann die Messer gar nicht einsetzte, spielt keine Rolle. Nach dem Gesetz genügt es, dass er die Waffen während der Straftat mit sich führte. Dafür sieht der Gesetzgeber eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten vor.

Strafrichterin Stephanie Rohe beließ es bei einer Bewährungsstrafe. Drei Jahre lang darf sich der 33-Jährige nichts zu Schulden kommen lassen. Immerhin: Der im Straßenbau beschäftige Mann besitzt einen festen Arbeitsvertrag, ist liiert und hat ein einjähriges Kind, um das er sich kümmert. Die Richterin machte ihm zudem zur Auflage, dass er sich einer ambulanten Therapie unterziehen muss. Alle zwei Monate muss er zum Drogentest. „Nur mit einem drogenfreien Leben können Sie es schaffen, ein straffreies Leben zu führen“, mahnte die Richterin.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege