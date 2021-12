Burgdorf

Das Amtsgericht Burgdorf hat gemeinhin Wichtigeres zu tun, als sich um Falschparker zu kümmern. Am Montag machte das Gericht die berühmte Ausnahme von der Regel und verurteilte einen 76 Jahre alten Mann zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot, weil er im Wonnemonat Mai einen Fahrradfahrer erst bedrohte und dann auch noch anfuhr. Und das alles nur, weil der Radfahrer ihn wegen Falschparkens den Behörden hatte melden wollen.

Zu dem Ausraster kam es, als der 76-Jährige am 29. Mai mit seinem schwarzen BMW auf der Hannoverschen Neustadt halb auf dem Gehsteig, halb auf dem Radweg vor dem Fotogeschäft Hilbig parkte. Prompt radelte ein 67-Jähriger heran. Der Radfahrer fühlte sich behindert. Er stieg ab, baute sich vor dem BMW auf und fotografierte das Auto in der erklärten Absicht, die Ordnungswidrigkeit anzuzeigen. Das genügte dem Falschparker, um aus der Haut zu fahren.

Falschparker geht Radfahrer

Der 76-Jährige stieg aus seiner Karosse, schrie den Radfahrer unvermittelt an und drohte sogar: „Wenn Du mich anzeigst, schlage ich dich tot.“ Mehr noch. Er holte gar aus, um den Mann das Handy wegzuschlagen, was misslang. Der Radler fürchtete, er solle Prügel beziehen. Eben drum wich er zurück. Dabei stolperte er über die Gehsteigkante und fiel hin.

Als er sich wieder berappelt hatte, eskalierte der Streit vollends. Der Radfahrer machte eilends ein Handyfoto seines Kontrahenten in voller Lebensgröße. Als dieser schon wieder im BMW saß und Reißaus nehmen wollte, stellte er sich dem Auto erneut in den Weg. Der ungehobelte Falschparker freilich fuhr mehrfach auf den Radfahrer zu und bremste dann unmittelbar vor ihm wieder ab. Beim Versuch, ihn zu umkurven, erwischte er ihn am Oberschenkel. Der 67-Jährige landete am Ende auf der Motorhaube, von der er seitlich herunterrutschte. Der BMW-Fahrer ließ daraufhin noch kurz seinen Motor aufheulen und brauste schließlich durch die Feldstraße davon.

Das alles hatte ein Zeuge mit angesehen, weshalb es am Tatgeschehen recht wenig zu Deuteln gab. Im Prozess räumte der Angeklagte wesentliche Anklagepunkte ein und entschuldigte sich bei dem Radfahrer für sein rüpelhaftes Fehlverhalten. Als Grund für seine Dünnhäutigkeit führte er seine angeschlagene Gesundheit nach einer ganzen Reihe von Operationen ins Feld: „Ich habe eine kurze Zündschnur.“

Ausraster trägt Angeklagtem eine Vorstrafe ein

Das Gericht sah am Ende wegen der ausgestoßenen Drohung eine versuchte Nötigung als erwiesen an. Dass der 76-Jährige obendrein sein Fahrzeug dazu benutzt hatte, den Radfahrer aus dem Weg zu räumen, wog schwerer: Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das alles zusammengenommen ahndete Strafrichterin Stephanie Rohe mit 120 Tagessätzen à 30 Euro, was einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro entspricht und dem 76-Jährigen einen Eintrag ins Bundeszentralregister einbringt. Außerdem verhängte das Gericht ein Fahrverbot von sechs Monaten gegen den Mann, der gelobte, sich einem Antiaggressionstraining zu unterziehen.

Von Joachim Dege