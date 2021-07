Burgdorf

Eine verbale und schließlich auch körperliche Auseinandersetzung an der Uetzer Straße hat die Kontrahenten – einen 51 Jahre alten Mieter und den 72-jährigen Vermieter – jetzt im Amtsgericht Burgdorf zusammengeführt. Dabei zeigte sich: Der Streit aus dem Januar dieses Jahres, der mit einem heftigen Tritt und einem anschließenden Krankenhausaufenthalt des Seniors endete, schwelt bis heute.

Vorfall ereignete sich kurz nach dem Jahreswechsel

Kurz nach dem Jahreswechsel war zwischen dem 51-Jährigen und seiner damaligen Verlobten eine Diskussion eskaliert. Die Frau wollte die Wohnung mit lautstarken Worten verlassen und setzte mit ihrem Partner die Auseinandersetzung auf der Straße fort. Der Lärm alarmierte den Vermieter, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Tiefgarage aufhielt – und der nach Angaben des Angeklagten seiner Verlobten immer wieder zur Seite gestanden hatte. Der Senior ging deshalb zu dem Paar, nach Aussage mehrerer Zeugen hatte sich der gebrechliche Mann einen Stock mitgenommen. „Er hat mich damit mehrmals auf die Schulter geschlagen“, sagte der Burgdorfer – diese Aussage wiederum bestätigte vor Gericht niemand. Er soll dann dem Älteren einen Tritt versetzt haben.

Angeklagter beruf sich auf Alkoholkonsum

Im Grundsatz räumte der 51-Jährige den Tritt ein, betonte zugleich: „An dem Tag war ich betrunken, denn ich würde nie einen alten Mann schlagen.“ Ob und wie viel Alkohol der Angeklagte konsumiert hatte, ließ sich nicht feststellen, denn am Tattag wurde keine Blutprobe genommen. Doch der öffentlich geführte Streit fiel mehreren Zeugen auf, darunter zwei Nachbarinnen. Sie gaben zu Protokoll, dass die Auseinandersetzung zwischen dem Paar untereinander und dem Vermieter keine Ausnahme sei. Auch eine Polizeibeamtin sagte: „Die Adresse ist uns bekannt, wir fahren dort öfter einen Einsatz.“

Opfer erleidet blutende Platzwunde am Kopf

Anhand der Schilderungen ließ sich der Ablauf letztlich so klären, dass der Angeklagte, seine damalige Partnerin und der Vermieter zunächst heftig auf der Straße stritten. Dann verließ der 51-Jährige den Bereich vor der Tiefgarageneinfahrt und wollte in seine Wohnung gehen, wie eine 32-jährige Zeugin aussagte. Doch plötzlich habe er sich umgedreht, sei auf den Vermieter zugegangen und habe ihm einen kräftigen Tritt verpasst. Weil er dabei Schuhe trug, gilt dies als schwere gefährliche Körperverletzung. Der derart Attackierte stürzte die abschüssige Abfahrt hinunter, prallte gegen das Auto seiner Frau, schlug dabei den Seitenspiegel ab und blieb mit einer blutenden Platzwunde am Kopf liegen. Er kam anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus und erhielt zwei CTs, um mögliche Hirnblutungen auszuschließen. In der Verhandlung gab er an, sich an den Angriff nicht mehr zu erinnern – lediglich den Streit vor dem Tritt bestätigte er. Details zu seiner Behandlung erhielt Amtsrichterin Stephanie Rohe von der Ehefrau, die aber die Attacke nicht beobachtet hatte.

Angeklagter ist polizeibekannt

Dennoch hegte die Juristin keinen Zweifel, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutrafen. „Sie haben den Vermieter potenziell lebensgefährlich mit dem Tritt verletzt“, sagte sie und fügte hinzu, es sei reines Glück, dass sich der Mann, der nach zwei Schlaganfällen nur unsicher auf den Beinen sei, nicht weitere Verletzungen zugezogen habe. Sicherlich habe auch der Vermieter den Streit angeheizt, doch nichts habe den körperlichen Angriff gerechtfertigt. Richterin Rohe verurteilte den 51-Jährigen deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung und 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit. „Verstoßen Sie gegen die Auflagen, dann gehen Sie ins Gefängnis“, gab sie dem mehrfach vorbestraften Mann mit, der bereits Hafterfahrung besitzt.

Von Antje Bismark