Burgdorf

Wegen Widerstands gegen Polizisten muss ein 42-Jähriger aus Burgdorf eine Geldstrafe von 500 Euro bezahlen – der Mann hatte die Beamten bei Verkehrskontrolle beleidigt und sich ihren Anweisungen widersetzt. Dafür hatte er sich nun vor dem Amtsgericht zu verantworten.

Im März dieses Jahres hatte der Burgdorfer mit seinem Nachbarn dessen neues Auto abgeholt. Nach dem Kauf fuhr der Nachbar im neuen Auto vorweg und der Angeklagte in dessen alten Fahrzeug hinterher. Dabei hielten eine 31-jährige Polizeikommissarin und ihr 28-jähriger Kollege den Nachbarn an, um zu prüfen, ob die roten Kennzeichen für den neuen Wagen richtig angemeldet waren. So schilderte der Nachbar die Situation im Gericht, wo er als Zeuge aussagte. „Es war eine ganz normale Kontrolle, die für mich keinen Grund darstellte, mich aufzuregen“, gab er zu Protokoll.

Der Angeklagte jedoch stieg ebenfalls aus dem Fahrzeug aus und redete in einem aggressiven Tonfall auf die Beamten ein, sie mögen bitte die Kontrolle unterlassen und lieber „richtige Verbrecher verfolgen“, so schilderten es die Polizisten. Dabei missachtete er ihren Angaben zufolge wiederholt ihre Aufforderung, sich nicht einzumischen und den Corona-bedingten Mindestabstand einzuhalten. Deshalb entschieden sich die Beamten, eine Identitätsfeststellung durchzuführen.

Personalausweis des Mannes seit dreieinhalb Jahren abgelaufen

Dabei stellte die Polizeikommissarin fest, dass der Personalausweis des 42-Jährigen bereits seit Januar 2017 abgelaufen war. Sie behielt den Ausweis ein und forderte außerdem dem Führerschein des Burgdorfers. Als sie dann die Ausweisdokumente in der Hand hielt, riss der Angeklagte ihr diese wieder aus der Hand und fügte der Beamtin dabei eine Prellung am Daumen zu. Dieses Verhalten begründet der Angeklagte in der Verhandlung damit, dass die Beschlagnahmung des Personalausweises „überzogen“ gewesen sei.

Der Einsatz endete damit, dass die Beamten zwei Kollegen zur Verstärkung riefen und dem Mann auf der Polizeiwache das Beschlagnahmeprotokoll aushändigten. Außerdem führten sie wegen des Verdachtes auf Fahren unter Betäubungsmitteln eine Blutentnahme durch, die aber keine verdächtigen Substanzen nachwies.

Richterin: „Reflektieren sie in Zukunft ihr Verhalten!“

Richterin Stephanie Rohe verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je zehn Euro wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dabei habe sie sein geringes Einkommen berücksichtigt, sagte sie und fügte hinzu, dass das Verhalten der Beamten richtig und sein Einschreiten unnötig gewesen sei. Außerdem sei er in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgefallen, die Verfahren dazu laufen noch. Rohe appellierte an ihn, sein Verhalten in Zukunft zu reflektieren. Der Mann verkündete am Ende der Verhandlung, dass er das Urteil akzeptiere – die Geldstrafe wird er indes durch gemeinnützige Arbeit ersetzen.

Von Marie Pinkert