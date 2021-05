Burgdorf

Das Schöffengericht am Amtsgericht Burgdorf hat am Montag einen 29 Jahre alten Koch wegen Drogenbesitzes in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus, weil der Angeklagte das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte.

Der Koch wusste genau, was er tat. Jedenfalls mangelte es an nichts, was es zur Aufzucht und Ernte seiner Marihuanapflanzen in einem eigens dafür vorgehaltenen Zimmer seiner Wohnung bedurfte. Die Pflanzen wuchsen, zumal fachgerecht gedüngt, belüftet und beleuchtet, prächtig. So stellte die Polizei bei der Hausdurchsuchung die 13-fache Menge des Wirkstoffs THC sicher, die der Gesetzgeber noch als geringe Menge ansieht und bei der die Staatsanwaltschaft von einer Strafverfolgung absehen kann. Das war in diesem Fall nicht möglich.

Männer wollten Erntereste im Wald entsorgen

Die Polizei war dem Mann und einem Kumpan zufällig auf die Schliche gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die Männer im März vergangenen Jahres im Burgdorfer Holz und kontrollierte sie. Dabei glaubten die Beamten zunächst, die beiden rauchten Marihuana. Jedenfalls rocht es so. Doch weit gefehlt: Die Männer hatten im Wald Erntereste wie Stengel entsorgen wollen. Solche fanden die Polizisten in Plastiktüten unweit des Autos.

Zwei Hausdurchsuchungen waren die Folge – in der Südstadt sowie in der Nordstadt bei dem Angeklagten. In beiden Wohnungen wurde die Polizei fündig. Bei dem Koch fanden sich drei Wachstumszelte mit Pflanzen in unterschiedlichen Stadien, dazu jede Menge frisch geerntetes Marihuana. Alles für den Eigenbedarf, so setzte Verteidiger Clemens Anker in einer Erklärung für seinen Mandanten der Vorsitzenden Richterin und den beiden Schöffen auseinander. Bis zu acht Gramm am Tag habe der Koch damals geraucht. Um Geld zu sparen, sei er auf die Idee verfallen, in den Anbau einzusteigen.

Für einen Drogenhandel findet sich kein Beweis

In einem wichtigen Punkt widersprach der Verteidiger der Staatsanwaltschaft, die angesichts der sichergestellten Drogenmenge Verkaufsabsichten unterstellt und auch den Handel angeklagt hatte. Mit den Drogen gedealt habe der Koch nie. Er habe sie nur besessen und konsumiert. Tatsächlich hatte die Polizei keinerlei Verkaufsutensilien entdeckt. „Der Mann ist kein Drogenhändler“, versicherte der Anwalt und legte dem Gericht zum Beweis, dass sein Mandant inzwischen clean ist, einen negativen Drogentest vor.

Das Gericht sah für einen Handel ebenfalls keine Anhaltspunkte und ging auch deshalb mit seinem Urteil nur geringfügig über die mögliche Mindeststrafe von einem Jahr hinaus. Dabei unterstellte es eine positive Sozialprognose: Der Koch ist in Lohn und Brot und hat eine Partnerin. Für die Dauer von drei Jahren bekommt er nun auch noch einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Zur Strafe muss er 900 Euro an die Diakonie zahlen.

