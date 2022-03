Burgdorf

Digital hat sich die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) bereits den Viertklässlern der Stadt vorgestellt – nun nutzt die Schule auch die Möglichkeit, sich am Freitag, 13. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr den künftigen Fünftklässlern und ihren Eltern zu präsentieren. „Kultusminister Tonne hat jetzt grünes Licht für solche Veranstaltungen gegeben, das Angebot nehmen wir natürlich gern an“, sagt Ann-Kristin Saatmann, die den neuen Jahrgang 5 leiten wird.

Lehrkräfte und Schüler bereiten Programm vor

Ihren Angaben zufolge bereiten Lehrkräfte und Schüler jetzt das Programm vor. Die Besucherinnen und Besucher können beispielsweise Bouldern in der Sporthalle ausprobieren, beim Mikroskopieren die Naturwissenschaften kennenlernen, Fremdsprachen testen oder im Mathebereich knobeln. Außerdem gibt es einen Einblick in den Ganztagsbereich. Die Planung sieht derzeit einen Laufzettel vor, auf dem sich die Jungen und Mädchen einen Stempel pro absolvierte Station abholen können – mit der Aussicht auf eine kleine Überraschung am Ende.

Während der gesamten Zeit stünden die Stammgruppen- und Jahrgangsleiter sowie Fachlehrer als Ansprechpartner bereit, ebenso wie die Schulleitung und die Verantwortlichen der Oberstufe, kündigt Saatmann an. Eine Möglichkeit zum Gespräch mit den Lehrkräften biete sich zudem in der Mensa, wo für die Eltern Kaffee und Kuchen vorbereitet wird. Derzeit schreibt die RBG die Viertklässler an, sie müssen sich für den Tag der offenen Tür nicht anmelden.